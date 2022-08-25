戴安娜｜保鑣爆料︰戴妃死前欲拋下兩子移居美國 隱藏天大苦衷

英國已故王妃戴安娜(戴妃)據報在死前數周，有傳有意拋下兒子威廉及亨利王子，移居美國。但向來愛錫兩子的戴妃何以如此忍心一走了之？據報當中有一大苦衷。

戴安娜｜戴妃哀嘆︰我做甚麼也受傳媒批評

戴妃前保鑣桑蘇姆(Lee Sansum)在其回憶錄《Protecting Diana: A Bodyguard's Story》中，聲稱戴妃於1997年7月在法國聖特羅佩(St Tropez)遇車禍身亡之前數周，有意移居美國。桑蘇姆稱，戴妃出事前跟男友多迪法耶茲(Dodi Al-Fayed)在法國度假，住在多迪父親的豪華遊艇上，但每日都受到狗仔隊滋擾。

當時有份保護戴妃的桑蘇姆寫道，戴妃每一處生活都有記者，不止是在聖特羅佩，「她跟我說︰『我在英國甚麼也做不了，無論我做甚麼，報紙都會批評我』……『我想去美國，並在那裡定居，我便可以離開這一切。至少在美國，人們喜歡我，不會來煩我』。」

戴安娜｜戴妃寧分隔兩地 還愛兒平靜生活

桑蘇姆於是問戴妃，威廉及亨利王子會否跟她一起移居美國，戴妃說她不會被容許令兩名王子無法履行王室公務，指如果自己移美，「我大概只能在學校假期時看到他倆」。桑蘇姆認為，戴妃想離開英國的原因，除了自己想逃離狗仔隊追訪外，也為把兒子從傳媒焦點「救出」，因為只要他們一日跟著她，就會一起成為追訪目標，因此她寧願忍痛跟愛兒分隔兩地，還他們平靜生活。

據報戴妃當時一度準備向記者公布她移居美國的計劃，令桑蘇姆擔心不已，指當時已有大批記者追訪她，再公布此消息恐令事情更轟動，而戴妃最終並無向傳媒透露此計劃。