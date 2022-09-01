戴安娜｜戴妃逝世25周年　倫敦和巴黎有民眾悼念(有片)

英國倫敦有民眾到戴安娜生前曾居住的肯辛頓宮(Kensington Palace)外悼念，有人用白花砌出戴安娜的名字，亦有人在圍欄掛上她的照片。法國巴黎亦有民眾在當年的車禍的阿爾瑪橋隧道(Pont de l'Alma)出口的自由火炬雕像下獻花，並擺放照片和留言悼念。自由火炬是美國自由神像手握火炬的複製品，在戴妃去世後成為悼念她的非正式紀念碑。網上亦有不少網民上載戴安娜生前相片以作悼念。