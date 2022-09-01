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國際
2022-09-01 11:12:00

戴安娜｜戴妃逝世25周年　倫敦和巴黎有民眾悼念(有片)

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英國戴安娜王妃逝世25周年，英國倫敦及法國巴黎有民眾獻上鮮花，或擺放相片和心意卡悼念。

自由火炬雕像。(Twitter) 肯辛頓宮外。(Twitter) 肯辛頓宮外。(Twitter)

國倫敦有民眾到戴安娜生前曾居住的肯辛頓宮(Kensington Palace)外悼念，有人用白花砌出戴安娜的名字，亦有人在圍欄掛上她的照片。國巴黎亦有民眾在當年的車禍的阿爾瑪橋隧道(Pont de l'Alma)出口的自由火炬雕像下獻花，並擺放照片和留言悼念。自由火炬是美國自由神像手握火炬的複製品，在戴妃去世後成為悼念她的非正式紀念碑。網上亦有不少網民上載戴安娜生前相片以作悼念。

有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter) 有網民上載戴安娜生前相片悼念。(Twitter)

戴安娜的座駕1997831日在巴黎被狗仔隊追蹤，座駕駛至阿爾瑪橋隧道中失控發生車禍，當年只有36歲的戴安娜結束短暫一生。

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