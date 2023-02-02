戴安娜32封私人信將拍賣　稱早知這件事就絕不離婚

英國已故戴安娜王妃生前最後2年寫給親密友人多達32封的私人信件，將於16日拍賣，估計這批信件拍賣價將可高達9萬至13萬英鎊(折合約87萬至126萬港元)。英媒披露信件部分內容，其中戴安娜提到，早知道離婚後會如此醜陋，就不會那麼做了。

英國拍賣商Lay's Auctioneers日前宣布，將拍賣戴安娜王妃生前寫給蘇西夫婦(Susie Kassem)的32封私人信件，蘇西夫婦是戴安娜的親密友人，他們在戴安娜亡故後仍保存這些信件超過25年。拍賣商描述此次拍賣品是「非常私人的信件和卡片」，拍賣品反映出雙方特別且真摯的情誼，蘇西夫婦決定不把重擔傳給子孫，而是拿出拍賣，所得將會全數捐給慈善機構。

信中描述離婚感受 戴安娜：我就快崩潰

拍賣商釋出其中一張於1996年2月17日寫下的信件，內容顯示戴安娜感謝蘇西前一晚在電話中對她說的話，並表示有蘇西和其丈夫Tarek Kassem的相信與支持，讓她感到非常幸福，她更在信件結尾寫下「X」，代表親吻。

英媒亦披露，另一封標註1996年4月28的信件中，戴安娜描述到離婚時的感受，她指離婚代價可能非常巨大，但求離婚能順利進行，「我現在處境很難過，而且還有來自各方的大量壓力。有時候真的很難保持抬頭挺胸，今天我就快崩潰了。」另外，1996年5月20日戴安娜告訴蘇西，她住所肯辛頓宮的電話被竊聽了，她指「如果我1年前知道離婚會經歷這些，我永遠不會。這令人感到絕望和醜陋」。