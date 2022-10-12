戴《奪命狂呼》面具尖叫嚇哭細路 託兒所4名員工受查(有片)

10月尾的萬聖節即將到來，美國密西西比一間託兒所的4名女員工似乎玩大咗，戴上驚慄電影《奪命狂呼》的恐怖面具走到教室內嚇幾歲大的幼兒。片段可見戴面具的女員工甫出現，不少細路已嚎哭大叫，但該名員工未有理會還走近小朋友身邊說話和突然尖叫。在其中一短片中，穿粉綠色T恤的老師站在一旁，向面具員工指出不聽話的小孩，後者之後走上前嚇那名小孩。畫面一轉，那名面具員工走到另一教室，小朋友們嚇至喊聲不停，甚至有小孩嚇至驚叫逃跑，她仍追跑捉著那名小孩。片段在社交網傳開後，該名自稱CeeCee的嚇小孩員工拍片道歉。事件引起當局關注，警方稱正調查事件，考慮是否起訴涉事的4名員工。

家長不希望託兒所關閉 託兒所老闆Sheila Sanders稱，不知道事件的發生，直至有關短片本月5日在網上流傳。她指，涉事4名員工已被辭退，事發時她不在託兒所內，並不知道她們戴面具嚇小孩。報道指，網上流傳其中一個片段於9月拍攝，另一段則在本月4日，Sanders表示9月時沒有人向她說發生這樣的事。家長看到短片後感噁心，但仍然支持Sanders的託兒所。Kimberly Smith的孩子在片中出現過，她百分百相信Sanders並不知情，不想大家追著她指摘，「事件確實恐怖，但毋須要求託兒所關閉」。