房東偷走違約租客貓咪遺棄　被判天價逾1075萬賠償

綜合報道，俄勒岡州男子Joshua Smith於2017年時在街上執到虎斑貓Frank，決定將牠收編帶回向波特蘭戒毒團體之家租賃的房間一起生活，Frank自此成為自己的精神支柱。Smith向法院表示，2019年4月29日當他回到家時，發現Frank失蹤，幾日後，他就對房東Devon Andrade和管理物業公司Pinetreet LLC集團提控。房東Devon Andrade在庭上承認偷去Frank，將牠交給女友並送到當地的收容所，Andrade強調，是Smith先違反不可飼養寵物的租約。

租賃發生任何問題，必須經過正途及法律途徑解決，不應單方面作出非理智行為。美國一名房東指租客違約養貓，竟然偷走對方的貓咪並遺棄於收容所，租客得知後暴跳如雷訴諸法律，陪審團結果判定房東及物業管理公司要賠償租客137.5萬美元(折合逾1,075萬港元)。

律師：房東要尊重租戶的權利

案件審訊持續4年，最終摩特諾瑪縣(Multnomah County)巡迴法院陪審團判定Andrade和Pinetreet LLC集團需賠償Smith懲罰性賠償和精神損失賠償共137.5萬美元，以彌補他失去貓咪的痛苦。Smith的代表律師Michael Fuller表示：「陪審團向房東傳達的訊息應該是響亮而清晰，你(房東)需要尊重租戶的權利，尤其是在涉及寵物時」。

不過，即使法庭已為Smith申張正義，但他已無法取回貓咪Frank，因為收容所職員在牠身上掃到晶片，將牠送回原主人的家。