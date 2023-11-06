熱門搜尋:
彩虹邨 雙11 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 岩布仙尼 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率
Ad Block Ad Block
返回
國際
2023-11-06 12:09:00

房東偷走違約租客貓咪遺棄　被判天價逾1075萬賠償

分享：
房東偷走違約租客貓咪遺棄，被判天價逾1075萬賠償。(X)

房東偷走違約租客貓咪遺棄，被判天價逾1075萬賠償。(X)

租賃發生任何問題，必須經過正途及法律途徑解決，不應單方面作出非理智行為。美國一名房東指租客違約養貓，竟然偷走對方的貓咪並遺棄於收容所，租客得知後暴跳如雷訴諸法律，陪審團結果判定房東及物業管理公司要賠償租客137.5萬美元(折合逾1,075萬港元)

綜合報道，俄勒岡州男子Joshua Smith2017年時在街上執到虎斑貓Frank，決定將牠收編帶回向波特蘭戒毒團體之家租賃的房間一起生活，Frank自此成為自己的精神支柱。Smith向法院表示，2019429日當他回到家時，發現Frank失蹤，幾日後，他就對房東Devon Andrade和管理物業公司Pinetreet LLC集團提控。房東Devon Andrade在庭上承認偷去Frank，將牠交給女友並送到當地的收容所，Andrade強調，是Smith先違反不可飼養寵物的租約。

Frank自此成為Joshua Smith的精神支柱。(X) Smith與代表律師Michael Fuller。(X) Frank自此成為Joshua Smith的精神支柱。(X)

律師：房東要尊重租戶的權利

案件審訊持續4年，最終摩特諾瑪縣(Multnomah County)巡迴法院陪審團判定AndradePinetreet LLC集團需賠償Smith懲罰性賠償和精神損失賠償共137.5萬美元，以彌補他失去貓咪的痛苦。Smith的代表律師Michael Fuller表示：「陪審團向房東傳達的訊息應該是響亮而清晰，你(房東)需要尊重租戶的權利，尤其是在涉及寵物時」

不過，即使法庭已為Smith申張正義，但他已無法取回貓咪Frank，因為收容所職員在牠身上掃到晶片，將牠送回原主人的家。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受