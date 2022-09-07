所羅門群島總理批澳洲干預　冀藉口拖延選舉

太平洋島國所羅門群島與西方國家的關係繼續轉差。該國總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）指控鄰國的澳洲透過提供資金協助選舉而作出干預，因此希望將選舉延期進行。

索加瓦雷指控澳洲干預，不過澳洲就指他們所提供的協助並沒有不尋常。過去澳洲一直有提供定期的財政及物流支援鄰近島國的選舉，當中包括所羅門群島上屆的選舉。不過索加瓦雷指：「這對我們議會民主的攻擊，是外國政府直接干預我們國內的事務。」

反對派批拖延權力轉移

所羅門群島的選舉每4年舉行一次，新一屆選舉原定在2023年中進行，而索加瓦雷就希望將選舉延後約7個月。索加瓦雷政府就表示，因為該國無力在一年內舉辦兩項重要活動，因此新的選舉尋求在明年舉行的太平洋運動會後才進行。所羅門群島的反對派指，索加瓦雷是希望利用延後選舉而拖延權力轉移，並希望澳洲提供協助。近年所羅門群島至少兩次要求索加瓦雷落台。

索加瓦雷在今年4月與中國簽訂保密協議後，與西方的關係開始變差，亦令索加瓦雷受到更大壓力。索加瓦雷就批評包括澳洲等的國家，對有關協議反應過度，又威脅禁止外國傳媒入境，指他們錯誤解釋有關的協議。而索加瓦雷原定會在未來數周內到訪澳洲與澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）會面。