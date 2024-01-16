手指洩露玄機 研究︰無名指長過食指 可能心理變態

《蝙蝠俠》中的小丑(The Joker)與《美色殺人狂》中的變態金融才俊Patrick Bateman，有何共通點？根據一項研究，他們的無名指很可能長過食指。

加拿大魁北克的夏爾勒莫因研究中心(Centre de Recherche Charles-Le Moyne)的研究人員，檢測了80名參與者的手指，當中44人被診斷患有濫用安非他命而導致的精神障礙(AUD)、反社會人格障礙(ASPD)或兩者皆有，另外36名參與者則為健康對照組。

研究人員對參與者的右手進行詳細掃描，同時為他們作心理評估，包括一個用於測試「暗黑三角人格」(Dark Triad personality types)的評估。「暗黑三角人格特質」包括自戀、自負、缺乏同情心、操縱及剝削他人、反社會、自私、冷酷無情及不會自責等。在「暗黑三角人格特質」測試中，得分較高代表有較高水平的心理變態和反社會特徵。