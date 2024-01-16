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國際
2024-01-16 23:05:48

手指洩露玄機 研究︰無名指長過食指 可能心理變態

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《蝙蝠俠》中的小丑。(互聯網)

《蝙蝠俠》中的小丑。(互聯網)

《蝙蝠俠》中的小丑(The Joker)與《美色殺人狂》中的變態金融才俊Patrick Bateman，有何共通點？根據一項研究，他們的無名指很可能長過食指。

加拿大魁北克的夏爾勒莫因研究中心(Centre de Recherche Charles-Le Moyne)的研究人員，檢測了80名參與者的手指，當中44人被診斷患有濫用安非他命而導致的精神障礙(AUD)、反社會人格障礙(ASPD)或兩者皆有，另外36名參與者則為健康對照組。

研究人員對參與者的右手進行詳細掃描，同時為他們作心理評估，包括一個用於測試「暗黑三角人格」(Dark Triad personality types)的評估。「暗黑三角人格特質」包括自戀、自負、缺乏同情心、操縱及剝削他人、反社會、自私、冷酷無情及不會自責等。在「暗黑三角人格特質」測試中，得分較高代表有較高水平的心理變態和反社會特徵。

結果顯示，有AUD、ASPD或兩者皆有的參與者，「2D：4D」比率(2D︰4D ratio)較健康人士低一大截，意即無名指比食指長，當中又以心理問題最嚴重的AUD及APSD「兩者皆有」人士的「2D：4D」比率最低。

「2D：4D」比率是指「食指長度除以無名指長度」所得的值，數值愈低，代表無名指長過食指的幅度愈大；「2D︰4D」比率愈高，則代表食指長過無名指幅度愈大。
 

2D:4D比率低，代表無名指長過食指。(互聯網) 2D:4D比率高，代表食指長過無名指。(互聯網) 《美色殺人狂》中的變態才俊。(互聯網) 研究已發表在《精神病學研究期刊》(Journal of Psychiatric Research)上。(互聯網)

2D:4D比率｜與胎兒時期接觸的睪酮和雌激素有關

研究亦同時發現，「2D︰4D」比率低的人，「暗黑三角人格特質」測試，往往獲得較高分，即心理變態傾向較大。

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過去已有研究表明，手指的長度受胎兒在子宮中接觸到的睪酮和雌激素影響。較高的睪酮水平會導致較低的2D：4D比率，而較低的睪酮水平則會導致較高的2D：4D比率。

研究人員強調2D:4D比率 非精神病唯一指標

今次研究的主要研究者Serge Brand指以此推斷，參與者的心理病徵，與其出生前期接觸的睪酮濃度及雌激素濃度有關。但他強調，低「2D：4D」比率並非心理變態的確定指標，指手指比例可用作研究胎兒期所接觸的性激素，並不代表不可逆轉的命運。研究已發表在《精神病學研究期刊》(Journal of Psychiatric Research)上。

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事實上，有研究亦顯示男性的「2D︰4D」比例通常低於女性；而一項對104名女子奧運選手的研究發現，她們的「2D：4D」比率顯著低於大眾。另有研究則指「2D︰4D」比率低的男士，性器官尺寸可能較大，因睪酮會影響男性生殖器及手指長度。

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