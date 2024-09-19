手機會否變成「隨身炸彈」？專家提兩方法防範｜真主黨傳呼機爆炸

黎巴嫩真主黨傳呼機爆炸襲擊造成嚴重傷亡，有指真主黨是因擔心手機會被監控而轉傳呼機，未料卻成為「隨身炸彈」。不少民眾擔心手機會否一樣被植入爆炸裝置，有科技專家稱機會不大，但提供兩個方法給「杞人憂天」的民眾，以防萬一。
有評論認為「如果傳呼機會被駭入爆炸，手機都會」，但英媒訪問了英國倫敦大學國王學院的戰爭研究系(Department of War Studies)學者奧萊尼克博士(Dr. Lukasz Olejnik)，認為手機成為「炸彈」的機會不大。
真主黨傳呼機爆炸｜有專家指難以在生產過程篡改手機
對於有猜測指真主黨傳呼機爆炸是由網絡駭客襲擊、導致電池過熱而引發，他認為「不太可能」，更可能的是傳呼機曾被人做手腳篡改，加入爆炸裝置。他向普羅大眾派定心丸稱，「沒有人會炸你的智能手機」，他表示「以大多數現代智能手機的建構方式來說，令想篡改艱難得幾乎不可能」。
真主黨傳呼機集體爆炸︰
真主黨傳呼機爆炸｜有專家建議官方渠道買機 別買二手機
他並稱，再者黎巴嫩所發生的事，是一場需要人力、物力策劃的行動，普通手機用戶毋須過分擔心會發生同類事件。他指若有民眾真的擔心不已，可以直接向如蘋果等廠商買機，而不要買二手機；此外亦可以用爆炸品探測器來檢查手機。
真主黨傳呼機爆炸｜有專家指手機內「無位放炸藥」
美國紐約大學電腦科技專家里斯(Nicholas Reece)指出，不認為手機製造商會積極製作「炸彈手機」，因這樣會打擊自己業務及品牌聲譽。他認為，以色列當局有足夠能力，在傳呼機中植入若干物質，然後重新包裝它們，但「在智能手機上執行此操作會困難得多」，原因是智能手機內部沒有足夠空間放置炸藥，而且以蘋果手機為例，供應鏈有嚴密管理，有心人須事先滲透才可成事。
真主黨傳呼機爆炸｜「除非你被情報部門盯上」
以挪威為基地的電腦科學家萊斯內(Olav Lysne)則認為，今次真主黨所遭受的襲擊，涉及有人從供應鏈攔截傳呼機，「大多數專家似乎都估計，這些設備(傳呼機)是完整無缺地從供應商那裡出貨，但在運輸過程中被攔截，再被加入爆炸品」。他跟上述專家的看法稍有不同，指「手機肯定可以被篡改」，不過，「除非你是一個被資源豐富的情報機構盯上的目標，否則有人在你手機放置爆炸品的可能性極小」。