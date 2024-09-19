手機會否變成「隨身炸彈」？專家提兩方法防範｜真主黨傳呼機爆炸

黎巴嫩真主黨傳呼機爆炸襲擊造成嚴重傷亡，有指真主黨是因擔心手機會被監控而轉傳呼機，未料卻成為「隨身炸彈」。不少民眾擔心手機會否一樣被植入爆炸裝置，有科技專家稱機會不大，但提供兩個方法給「杞人憂天」的民眾，以防萬一。

有評論認為「如果傳呼機會被駭入爆炸，手機都會」，但英媒訪問了英國倫敦大學國王學院的戰爭研究系(Department of War Studies)學者奧萊尼克博士(Dr. Lukasz Olejnik)，認為手機成為「炸彈」的機會不大。

真主黨傳呼機爆炸｜有專家指難以在生產過程篡改手機

對於有猜測指真主黨傳呼機爆炸是由網絡駭客襲擊、導致電池過熱而引發，他認為「不太可能」，更可能的是傳呼機曾被人做手腳篡改，加入爆炸裝置。他向普羅大眾派定心丸稱，「沒有人會炸你的智能手機」，他表示「以大多數現代智能手機的建構方式來說，令想篡改艱難得幾乎不可能」。