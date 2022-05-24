手機無處不在 紐約拆除最後一座公共電話亭

美國紐約市周一拆除最後一座付費公共電話亭，正式告別通訊舊時代。近年Wi-Fi網絡和手機普及，讓公共電話亭漸被淘汰。

不過，電影《超人》(Superman)的粉絲可以放心，紐約曼克頓區將保留4座不具功能的電話亭，那是《超人》主角Clark Kent從記者變身為超人的經典場景。

過去數十年，電話亭在流行文化中隨處可見，從漫畫、電視節目到荷里活賣座電影都有其蹤影。

屬舊時代的電話亭正式告別紐約，在第7大道和第50街交界的街角，曼克頓區長Mark Levine在傳媒面前下令，將最後一座裝有兩具貝爾系統(Bell System)話機的公用電話亭拆除，並抬上貨車載走。

曼克頓建設 Link NYC 熱點

公共電話在千禧年代初因為手機普及，開始逐漸從紐約街頭消失；接著在2010年代，手機的使用呈爆炸性增長，拆除公共電話亭的工程加快。

2015年曼克頓著手建置數以千計的Link NYC熱點，免費提供WiFi網絡及撥打當地電話。如今這些新熱點又逐漸連結新一代的5G網絡。

Mark Levine表示，這確實是一個時代的結束，但也是新紀元的開端，盼望在科技使用上更為公平。他指的是曼克頓北部社區，例如哈林區(Harlem)，當地的電話和網絡覆蓋率沒有那麼好。