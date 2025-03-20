手機藏反特朗普言論被扣查 法國科學家遭美驅逐出境

法國一名科學家近日入境美國時，被發現手機內有批評特朗普政府削減科研經費等內容，即被當局扣查，翌日驅逐出境，手機被沒收。對此，法國政府表達強烈譴責。

法媒引述外交消息報道，涉事科學家為太空領域研究員，代表法國國家科研中心赴美出席會議，他本月9日在德州侯斯頓機場入境，過安檢時被隨機抽查。檢查員查看他的公務電腦和私人手機，發現其手機內有討論特朗普政府對待科學家的內容。官員指控他藏有「仇恨及陰謀論言論內容」，告知聯邦調查局(FBI)會調查，但不會起訴。結果，他的電子裝置被沒收，翌日被驅逐出境。