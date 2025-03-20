手機藏反特朗普言論被扣查 法國科學家遭美驅逐出境

法國一名科學家近日入境美國時，被發現手機內有批評特朗普政府削減科研經費等內容，即被當局扣查，翌日驅逐出境，手機被沒收。對此，法國政府表達強烈譴責。
法媒引述外交消息報道，涉事科學家為太空領域研究員，代表法國國家科研中心赴美出席會議，他本月9日在德州侯斯頓機場入境，過安檢時被隨機抽查。檢查員查看他的公務電腦和私人手機，發現其手機內有討論特朗普政府對待科學家的內容。官員指控他藏有「仇恨及陰謀論言論內容」，告知聯邦調查局(FBI)會調查，但不會起訴。結果，他的電子裝置被沒收，翌日被驅逐出境。
法國：自豪地捍衛研究與學術自由
法國政府強烈譴責美國當局此做法，高等教育及研究部長巴蒂斯特(Philippe Baptiste)發聲明表示，「我知悉並關切一名法國科學家被美國拒絕入境後遭驅逐」，美國當局之所以這樣做，「是因為該名科學家的手機內有他與同僚及朋友的對話，當中他對特朗普政府的科研政策發表個人意見」。巴蒂斯特強調，「意見自由、研究自由與學術自由，是我們(法國)會繼續自豪地捍衛的價值。我尊重法律的同時，也會維護所有法國科學家的權利，對他們忠誠」。
氣候等研究「已被碎屍萬斷」
特朗普政府削減科研經費、限制研究項目、解僱太空總署專家等舉措，早已招致各方抨擊。巴蒂斯特亦曾發聲，近日發公開信呼籲美國科學家投奔法國，稱「很多知名研究員已對在美前途抱持懷疑，我們歡迎他們大批到來」，又形容衛生、氣候、能源、人工智能等研究，「在美國已被碎屍萬斷」。
約翰霍普金斯大學遭殃
美國頂尖科研學府約翰霍普金斯大學上周宣布，受到削減經費影響，將裁減逾2,000員工，其中1,975人來自對44國的計劃，247人在美國。校方表示對受影響項目感到「無比自豪」，其涵蓋了對抗疾病等大量「拯救生命的工作」。該大學大量研究項目受聯邦資助，特朗普政府早前宣布終止向其提供8億美元(約62.4億港元)撥款。