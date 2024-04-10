手殘黨不小心誤買2張同號碼彩券竟中獎 彩金翻倍喜得1568萬

因為手殘，竟然讓他一夕成了大富翁！美國馬里蘭州一名男子，日前在超商操作機器時，不慎買了2張號碼相同的彩券，沒想到因此中大獎，抱回1568萬港元。

愚人節當天買彩券竟中獎

據《巴爾的摩太陽報》（Baltimore Sun）等美媒綜合報導，馬里蘭州一名住在安納波利斯（Annapolis）不願具名的男子表示，他於4月1日愚人節當天，在當地一家7-11超商購買多張威力球彩券（Power Ball）。

隔天他聽說這家超商開出100萬美元（約784萬港元）獎項，於是帶著購買的彩券前往超商，利用終端機器掃描，沒想到發現自己就是100萬美元獎項得主，手中的其中1張彩券下注號碼，與開獎號碼前5個數字相同。

他欣喜若狂，當場打電話給妻子報喜，兩人都開心到哭了。

妻子微笑表示，「丈夫打趣說，他還有好幾張彩券還沒兌獎，若還有第二張100萬美元的彩券呢？」