打劫銀行無難度 匪徒扮解款員1招輕鬆劫走141萬港元

銀行保安粗疏得咁離譜？！英國倫敦南部一間銀行近日發生離奇劫案，英媒報道，事發於Santander銀行位於布里克斯頓(Brixton)的分行，一名男子穿著制服、戴上頭盔和面罩，假扮解款員進入，向職員展示偽造工作證後，自稱是G4S護衛員，要求提取現鈔。職員毫無防範、也沒質疑，便將6個合共裝著15萬英鎊(約141萬港元)的解款箱交給他。騙徒這樣不費吹灰之力劫走6箱現金，由同黨駕車接應逃走。

騙徒露饀 但職員「夠懵」

報道指，涉事職員粗心大意，騙徒露了饀也看不出。首先，騙徒身穿的並非G4S護衛員的正確制服，職員對此沒有察覺，對方自稱來解款，職員便把款項交給他。其次，騙徒要求一次領取兩箱現鈔，但根據銀行保安守則，解款員一次只可拿取一箱現鈔，對此，職員也是十分粗疏，騙徒來回3次，也沒職員發現有不妥。直至騙徒沒回去簽署提取6箱現鈔的相關文件，職員才擔心當中有詐，但為時已晚。

匪徒如此輕易便騙走6個解款箱，報道指，箱裡有特製染料，如果有人用不正確的方法開箱，染料便會染污鈔票作為劫案的識別，但匪徒也可能有方法應對這防盜措施。

警方正調查案件，給銀行職員錄口供並翻查案發時的閉路電視片段，銀行方面正配合調查。