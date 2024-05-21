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國際
2024-05-21 17:07:16

打卡大過天！墨西哥女子醉駕翻車滿身血 路邊待救仲要玩自拍(有片)

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兩名女傷者在翻車旁邊舉機打卡，行徑令人O咀。(互聯網)

兩名女傷者在翻車旁邊舉機打卡，行徑令人O咀。(互聯網)

這個年頭，打卡大過天！？墨西哥媒體報道，庫埃納瓦卡城(Cuernavaca)5名女子本月18日乘坐一輛私家車，疑因醉駕失控翻車，5人從車廂爬出等待救援。

從現場畫面可見，5人坐在路邊，其中一名穿綠色背心的女子血流披面，手臂沾滿血漬，其友人手背和大腿亦染血。另一張照片顯示，兩人在翻車旁邊舉起手機自拍。

另有民眾拍攝影片，可見綠色背心女子傷勢嚴重，由警員攙扶，蹣跚走了幾步又跌撞，要再坐下來休息。她穿黑衣的友人傷勢較輕，可自行走路。報道指，兩名自拍的女子事後被送院治療，情況未明。

失控翻車後，5名女子坐在路邊等待救援，其中穿綠背心的女子滿身是血。(互聯網) 綠背心女子由警員攙扶，蹣跚走路，友人在旁陪同。(互聯網) 綠背心女子由警員攙扶，走了幾步就跌撞。(互聯網) 綠背心女子又要坐著休息，看來傷勢不輕。(互聯網)

網民鬧爆

影片其後在社交網瘋傳，有網民直斥涉事女子不負責任，不僅沒意識到醉駕可能危害他人性命，車禍後反而只顧自拍。

事實上，2020年至今，墨西哥道路事故數字不斷上升，國家統計局數據顯示，當地2022年發生逾37.7萬宗車禍保險索償事件。

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