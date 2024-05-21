打卡大過天！墨西哥女子醉駕翻車滿身血 路邊待救仲要玩自拍(有片)

這個年頭，打卡大過天！？墨西哥媒體報道，庫埃納瓦卡城(Cuernavaca)5名女子本月18日乘坐一輛私家車，疑因醉駕失控翻車，5人從車廂爬出等待救援。

從現場畫面可見，5人坐在路邊，其中一名穿綠色背心的女子血流披面，手臂沾滿血漬，其友人手背和大腿亦染血。另一張照片顯示，兩人在翻車旁邊舉起手機自拍。

另有民眾拍攝影片，可見綠色背心女子傷勢嚴重，由警員攙扶，蹣跚走了幾步又跌撞，要再坐下來休息。她穿黑衣的友人傷勢較輕，可自行走路。報道指，兩名自拍的女子事後被送院治療，情況未明。