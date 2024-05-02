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2024-05-02 23:04:43

打工仔福音｜北海道公務員一星期休3日返4日！？

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北海道有地區公所的公務員只要返足每周工時，可每周休假3天。(資料圖片)

日本北海道公務員一星期可休息3日，是打工仔的福音，也引起當地傳媒關注報道。受訪民眾均表示贊成，稱「很棒呀」、「可以有自己時間」，有人認為可以讓自己更投入工作。不過，雖然一星期可放假3日，但一星期工時其實並沒有減少，員工可彈性安排工作，只要在4日內做足5日的工時，便可以周休3日。

報道指，北海道浦河町公所職員4月開始實施彈性上班時間，消防等影響民生的部門除外，而有關措施是北海道內首見，並獲地方議會通過。已試行的職員稱：「感覺上班變得更輕鬆，好做事。」另有人說，希望有多點時間在家好好陪孩子。該公所上班時間周一到周五、每天工作7小時45分鐘，每周合計38小時45分鐘。在目前彈性新制下，只要每周返足基本工時，適當調整平時上班時間長短，便可休息3天。

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打工仔福音｜員工開心  也可挽留人才

推動這個措施最大原因其實是挽留人才。北海道浦河町町長表示，「這裡距離都市有點遠，為留住有為人才，這是必須直接面對的議題。我們得提升職場優勢，才能吸引年輕世代到浦河町公所任職。」以養馬聞名的浦河町人口曾超過2萬人，現時減少至不足1.2萬人，人口老化情況相當嚴重。為了留住人才，職場福利成了關鍵誘因。

當地民間其實早已有公司實施這類彈性工作時間，札幌一間輸運公司旗下的士車隊招聘時便以周休3日吸引剛畢業人士加入。據悉，該的的士車行包含應屆畢業生在內的近期到職27名新入職員工，平均年齡為32歲，而北海道的士司機整體平均年齡是62.8歲，相差十分明顯。負責人稱，常聽到要照顧小孩或長者的人因為周休3日，而多了時間處理其他家務。該公司的士司機每天工作12小時，包括2小時休息時間，每周工作4天。一名24歲司機稱對這樣的班表很滿意，「我現在每周返2天休1天、返2休2。」

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