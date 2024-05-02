打工仔福音｜北海道公務員一星期休3日返4日！？

日本北海道公務員一星期可休息3日，是打工仔的福音，也引起當地傳媒關注報道。受訪民眾均表示贊成，稱「很棒呀」、「可以有自己時間」，有人認為可以讓自己更投入工作。不過，雖然一星期可放假3日，但一星期工時其實並沒有減少，員工可彈性安排工作，只要在4日內做足5日的工時，便可以周休3日。

報道指，北海道浦河町公所職員4月開始實施彈性上班時間，消防等影響民生的部門除外，而有關措施是北海道內首見，並獲地方議會通過。已試行的職員稱：「感覺上班變得更輕鬆，好做事。」另有人說，希望有多點時間在家好好陪孩子。該公所上班時間周一到周五、每天工作7小時45分鐘，每周合計38小時45分鐘。在目前彈性新制下，只要每周返足基本工時，適當調整平時上班時間長短，便可休息3天。