打擊使用藥物性侵案　日本警察開發安眠藥檢測包

女性夜遊時候，遭人落藥性侵的案件不時發生。日本警視廳就公布，成功開發出一個可以短時間內檢測出藥物的檢測包，將原本最長要花一個月時間的檢測，大大縮短至數分鐘，並且可以檢測出所混入的藥物。

日本警方表示，約會性侵的案件，多數是由認識的人或是透過社交網絡，將受害人約出後，將安眠藥或是鎮靜劑等藥物，混入酒或是飲品之內，讓受害人在沒法抵抗之下遭到性侵。研發的部門指，不少受害人表示「突然覺得很睏」或是起來時沒有記憶，只見衣物凌亂的狀況。然而在以往，要鑑定出飲品的藥物，最長可能要花上一個月的程度，令不少受害人在期間撤回追究的想法。

化驗時間長令受害人壓力增

警察廳指，在2012年全日本接獲使用安眠藥的性侵案就有17宗，至2017年就已經上升5倍至85宗，而在2018年後每年就維持43至60宗的水平。為了減少受害人的壓力，以及盡早展開搜查行動，警方在2021年與私營公司合作，研發有關藥物的檢測套裝，可透過受害人尿液樣本，檢測出多種藥物的種類。

警視廳表示，在今個月開始將有關檢測包引入在東京都除離島之外的97個警署，並已在當中10宗以上的案件中嘗試使用，當中有案件已成功拘捕疑犯。有女警指，在檢測包的採用之後，令受害人的心理壓力大減。