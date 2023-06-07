打擊假資訊 歐盟冀網絡平台標示AI生成內容

歐盟委員會(European Commission)高層官員表示，委員會冀大型網絡平台能「明確標示」由人工智能(AI)生成的文字、圖像及聲音檔案等內容，藉此打擊假資訊。

企業被要求簽署自律行為守則

主管價值和政策透明的歐盟委員會副主席堯羅娃(Vera Jourova)周一對傳媒表示，她已要求44家企業及組織簽署歐盟的「自律行為守則」，並遵循守則中要求使用這類標籤的新「常規」來打擊不實資訊。

堯羅娃表示：「將生成式AI結合至旗下服務的簽署方，像是微軟的聊天機械人Bing Chat，以及Google的Bard等，都應設有必要的保障措施，以防不法人士利用這些服務生成不實資訊。」再者，旗下服務若有可能被人利用來散播AI生成的不實資訊，企業就應架設技術來鑑別這類內容，並明確標示讓使用者一目了然。

Twitter退出

參與歐盟自律行為守則的除了微軟和Google，還有影音平台TikTok、YouTube以及Facebook的母公司Meta。Twitter被富豪馬斯克收購後，於上月宣布退出歐盟自律行為守則。

儘管歐盟這項守則屬自願性質，但歐盟新的《數碼服務法》(Digital Services Act, DSA)稍後於8月25日實施後，自律守則中多項打擊假資訊的規定，將成為法律義務。