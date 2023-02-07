打機串流平台Twitch女網紅「被拍咸片」 深偽技術令多人成苦主

近年出現的人工智能人體圖像合成技術「深偽」(deepfake)引起很大爭議，因有關技術令合成的圖像與真人一模一樣，已有政治人物「中招」發表不屬他們的言論。最新是打機影片串流平台Twitch多名女網紅發現，她們出現在深偽色情影片網站，而眾人並未授權使用其肖像或事前獲知會。有苦主形容即使那是假，但如同遭人強姦。事件進一步令人關注應否立法規管使用深偽技術。
28歲的QTCinderella在社交網哭訴，並呼籲大眾停止觀看和傳閱有關性愛影片，令事件引起關注。她擬向對方採取法律行動後，影片製作者才刪除有關片段，並擦掉他們舊網頁的所有追蹤痕跡。32歲的英國Twitch網紅Sweet Anita是苦主之一，她是看見一名Twitch男網紅拍片道歉看了她的「深偽性愛片」後才知道事件，「我絕不同意這樣做，也從未想過會這樣做，事件超恐怖」。
深偽技術｜受害人：像遭人強姦
另一受害者Maya Higa形容，事件就像在少女時遭強姦。她又批評有些網民指她和其他女性無權憤怒，有些涼薄的人更指她們曾拍攝不露骨片段，現在出現於露骨性愛片講甚麼私隱。Higa表示，「事件令她感到噁心、脆弱、令人作嘔和受侵犯。未知是否有受害人已報警。」不少人促請當局立法規管，尤其是人工智能或深偽技術用於傷害他人的事情上，「在未經同意下，將他人圖像用於色情工作賺錢應該屬違法」。