打機串流平台Twitch女網紅「被拍咸片」 深偽技術令多人成苦主

近年出現的人工智能人體圖像合成技術「深偽」(deepfake)引起很大爭議，因有關技術令合成的圖像與真人一模一樣，已有政治人物「中招」發表不屬他們的言論。最新是打機影片串流平台Twitch多名女網紅發現，她們出現在深偽色情影片網站，而眾人並未授權使用其肖像或事前獲知會。有苦主形容即使那是假，但如同遭人強姦。事件進一步令人關注應否立法規管使用深偽技術。

28歲的QTCinderella在社交網哭訴，並呼籲大眾停止觀看和傳閱有關性愛影片，令事件引起關注。她擬向對方採取法律行動後，影片製作者才刪除有關片段，並擦掉他們舊網頁的所有追蹤痕跡。32歲的英國Twitch網紅Sweet Anita是苦主之一，她是看見一名Twitch男網紅拍片道歉看了她的「深偽性愛片」後才知道事件，「我絕不同意這樣做，也從未想過會這樣做，事件超恐怖」。