打機小心輸身家 網上遊戲被盜逾47億元加密貨幣 歷來最大額之一

加密貨幣持續普及化，其安全問題亦續漸浮現。一個名為《Axie Infinity》的網上遊戲，近日發生歷來其中一宗金額最大的加密貨幣失竊案，玩家存放在遊戲所用區塊鏈公司內的帳戶，被黑客入侵，盜去總值6.15億美元(約47.9億港元)的加密貨幣，大部分是以太幣。

Axie Infinity遊戲加密貨幣失竊 涉以太幣穩定幣

《Axie Infinity》是一款育成名為Axies的寵物及戰鬥遊戲，玩家可培育戰鬥角色之餘，亦可用以太幣等，購買NFT及遊戲內的貨幣及買賣資產。涉事的區塊鏈公司Ronin稱，黑客於本月23日共盜走17.3萬枚以太幣及值約2,550萬美元的穩定幣(stablecoin)。據稱，有用戶於失竊案發生近一星期，欲提取5,000個以太幣不果時，才揭發案件，而目前大部分贓款仍然在黑客的錢包內。失竊的加密貨幣當日值約5.45億美元(約42.5億港元)，至本周二已升值至6.15億美元。

養寵物戰鬥 每隻寵物均為NFT

該遊戲由Sky Mavis公司開發，每日活躍玩家約250萬人，當中以菲律賓玩家最多，佔35%。玩家須購買最少3隻Axies寵物才可遊玩，而每隻Axies本身就是一枚NFT，其可以買賣或出租予其他玩家，亦可育成以創出新的Axies。