打造OnlyFan 2.0？　X開放上傳成人內容包括性行為

美國富豪馬斯克(Elon Musk)旗下的社交平台X已修改用戶指南，正式開放上傳成人內容，用戶可以分享參與者同意製作和傳播的成人裸體或性行為，新政策也適用於人工智能(AI)生成的成人影像、漫畫或18禁動漫等影像內容。

X最新的用戶指南，用戶可以分享參與者同意製作和傳播的成人裸體或性行為，前提是需要清楚標示，且不得在用戶大頭貼、封面等過於顯眼的位置上展示。新政策也適用於AI生成的成人影像、漫畫或18禁動漫等影像內容。X表示，無論是視覺或書面的性表現，都可以是一種合法的藝術表達形式。相信成年人有自主權參與和創造反映他們自己的信念、慾望和經歷的內容，包括與性有關的內容。不過，X也聲稱對平衡這種自由做出限制，包括限制兒童和選擇不觀看的成人內容，也禁止宣揚剝削、未經同意、物化、性化(sexualization)或傷害未成年人、淫穢行為的內容。