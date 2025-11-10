熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
國際
2025-11-10 11:15:58

打風｜颱風鳳凰襲菲律賓　狂風暴雨下吊橋如跳繩（有片）

「鳳凰」挾帶強風暴雨逼近菲律賓。（圖／翻攝自X）

颱風「鳳凰」正朝菲律賓呂宋島而去，菲律賓國家氣象局周日表示，由於「鳳凰」持續快速增強，已針對菲律賓八個省份發布了最高級別的5號風暴警報。

開啟呂宋島水壩洩洪閘

據菲國當地媒體報道，「鳳凰」預計會從卡拉瓜斯島和波利略島附近經過，隨後於今晚或周一清晨在呂宋島東部奧羅拉省中部登陸。

儘管「鳳凰」尚未登陸，但沿海已經出現大浪，外圍環流帶來的強風驟雨也已開始肆虐呂宋島。菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（Pagasa）周日表示，已開啟呂宋島五座主要水壩的12個洩洪閘。

巨浪也將船隻掀翻

而網上也流傳一段驚傳影片，南甘馬粦省卡馬利甘鎮一座著名的吊橋在「鳳凰」帶來的強風中，劇烈搖晃有如跳繩，觸目驚心；而菲律賓通訊社也拍到海浪湧上路面，沿海已開始淹水，巨浪也將船隻掀翻。

在此之前，菲律賓才遭受颱風「海鷗」重創，如今「鳳凰」接棒，不但可能再度造成嚴重災情，也使得先前的救援工作被迫暫停，阻斷災民重建家園之路。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

