打風｜颱風鳳凰襲菲律賓　狂風暴雨下吊橋如跳繩（有片）

颱風「鳳凰」正朝菲律賓呂宋島而去，菲律賓國家氣象局周日表示，由於「鳳凰」持續快速增強，已針對菲律賓八個省份發布了最高級別的5號風暴警報。
開啟呂宋島水壩洩洪閘
據菲國當地媒體報道，「鳳凰」預計會從卡拉瓜斯島和波利略島附近經過，隨後於今晚或周一清晨在呂宋島東部奧羅拉省中部登陸。
儘管「鳳凰」尚未登陸，但沿海已經出現大浪，外圍環流帶來的強風驟雨也已開始肆虐呂宋島。菲律賓大氣地球物理和天文服務管理局（Pagasa）周日表示，已開啟呂宋島五座主要水壩的12個洩洪閘。
巨浪也將船隻掀翻
而網上也流傳一段驚傳影片，南甘馬粦省卡馬利甘鎮一座著名的吊橋在「鳳凰」帶來的強風中，劇烈搖晃有如跳繩，觸目驚心；而菲律賓通訊社也拍到海浪湧上路面，沿海已開始淹水，巨浪也將船隻掀翻。
在此之前，菲律賓才遭受颱風「海鷗」重創，如今「鳳凰」接棒，不但可能再度造成嚴重災情，也使得先前的救援工作被迫暫停，阻斷災民重建家園之路。
WATCH: Gusty winds and strong waves along Imelda Boulevard in Virac, Catanduanes on Sunday (Nov. 9, 2025) morning, as Super Typhoon #UwanPH (international name Fung-wong) approaches the province.— Philippine News Agency (@pnagovph) November 9, 2025
Catanduanes is now under Signal No. 5 | Video courtesy of Edson Casarino pic.twitter.com/3i80df1Cob