打風｜颱風鳳凰襲菲律賓　狂風暴雨下吊橋如跳繩（有片）

颱風 「鳳凰」正朝菲律賓呂宋島而去， 菲律賓國家氣象局周日表示，由於 「鳳凰」 持續快速增強，已針對菲律賓八個省份發布了最高級別的5號風暴警報。

開啟呂宋島水壩洩洪閘

據菲國當地媒體報道，「鳳凰」預計會從卡拉瓜斯島和波利略島附近經過，隨後於今晚或周一清晨在 呂宋島東部 奧羅拉省中部登陸。