打齊針 曾染疫仍易中招 研究︰BA.4 BA.5避抗體能力高

美國哈佛醫學院一項研究發現，新冠肺炎變種病毒株Omicron的亞型分支BA.4和BA.5，更容易在曾經染疫或已接種3劑疫苗的人士身上，逃過抗體反應，從而造成感染。

研究發現，無論是在曾染疫抑或已打齊針的人士身上，對抗BA.4及BA.5時的中和抗體反應，較對抗BA.1及BA.2時大跌三分二。哈佛研究人員布魯克(Dan Barouch)指出，中和抗體對BA.1及BA.2的反應，本來已較對新冠原始病毒低，而數據顯示BA.4及BA5.「更勝一籌」，或會令有高水平疫苗免疫力，以及對BA.1和BA.2具免疫力的人士，感染個案增加。但他強調，疫苗或仍能預防BA.4和BA.5引發重症。有關研究已在《新英格蘭醫學期刊》(New England Journal of Medicine)發表。

上述研究結果與美國哥倫比亞大學另一項研究結論呼應。哥大研究發現，BA.4及BA.5較BA.1及BA.2，更有可能逃過已接種加強劑疫苗成人血液中的抗體，增加突破感染(即完成接種仍染疫)風險。

