托兒所爆虐兒事件　抓頭髮撼牆硬塞食物令人心寒(有片)

西班牙馬德里當地一間托兒所，被爆長期有虐童事件，揭發有女職員在餵孩童時，除狂塞食物威脅不准吐出外，還抓孩童的頭猛撞牆壁。事件中共4名職員被捕，一名幼兒的母親看到影片後更是淚崩，引發許多家長向馬德里當局要求解釋。

綜合報道，馬德里Casanueces托兒所一名實習生拍下職員虐待兒童影片顯示，一名女職員在餵食過程中，抓住該名幼童，將其猛力撞向牆壁，並捏住他的臉，大喊：「不要吐出來！」受驚嚇的幼童不斷哭泣，該名職員還持續對孩子說：「我真是受夠你了」，並反覆將幼童的頭撞向牆壁。隨後將他按在腿上繼續強迫餵食，甚至威脅：「如果你吐出來，你就完蛋」，另一名工作人員在背景中目睹一切卻無動於衷。實習生事後報案並將影片交給警方，警方拘捕托兒所4名職員，其中2名員工涉嫌直接施暴，另外2名則是「知情不報」。