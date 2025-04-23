托兒所爆虐兒事件　抓頭髮撼牆硬塞食物令人心寒(有片)

西班牙馬德里當地一間托兒所，被爆長期有虐童事件，揭發有女職員在餵孩童時，除狂塞食物威脅不准吐出外，還抓孩童的頭猛撞牆壁。事件中共4名職員被捕，一名幼兒的母親看到影片後更是淚崩，引發許多家長向馬德里當局要求解釋。
綜合報道，馬德里Casanueces托兒所一名實習生拍下職員虐待兒童影片顯示，一名女職員在餵食過程中，抓住該名幼童，將其猛力撞向牆壁，並捏住他的臉，大喊：「不要吐出來！」受驚嚇的幼童不斷哭泣，該名職員還持續對孩子說：「我真是受夠你了」，並反覆將幼童的頭撞向牆壁。隨後將他按在腿上繼續強迫餵食，甚至威脅：「如果你吐出來，你就完蛋」，另一名工作人員在背景中目睹一切卻無動於衷。實習生事後報案並將影片交給警方，警方拘捕托兒所4名職員，其中2名員工涉嫌直接施暴，另外2名則是「知情不報」。
有母親徹夜難眠憂18個月大女兒或遭可怕待遇
一位母親接受訪問時表示，最近女兒食慾下降很多，卻問不出原因，在看到幼童被強迫餵食的畫面後，她終於明白女兒為何拒絕進食。自從看到影片後，她徹夜難眠，不斷想像自己18個月大的女兒可能遭受的可怕待遇。
托兒所也已經被馬德里當局強制關閉，並承諾展開調查以及對相關家庭提供援助。馬德里市議會已經要求當地教育部門對托兒所的組織、運營和人員採取適當行動，馬德里市議會教育部門也已向受影響的家庭提供支援。
Esto es repugnante, en una guarderia de Torrejon de Ardoz una de las cuidadoras maltrata de forma salvaje a una niña pequeña de solo año y medio.— 𝙻𝚒𝚋𝚎𝚛𝚝𝚊𝚡 (@The_Libertax) April 10, 2025
Toda la contundencia del mundo contra la escoria como esa cuidadora, las compañeras que ven y permiten todo deben ser juzgadas. pic.twitter.com/wXszOQrKfx