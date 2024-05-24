扭計骰健力士世界紀錄｜日本三菱電機僅0.305秒破解(有片)

日本三菱電機創下全球最快破解扭計骰的健力士世界紀錄，團隊打造的機械人「TOKUFASTbot」(トクファストボット)，配合人工智能(AI)技術，僅用0.305秒就完成，破紀錄的影片在網上瘋傳。

三菱電機周四(23日)在社交平台X發布影片，分享團隊研發結合高速、高精度FA設備和控制技術的機械人「TOKUFASTbot」以0.305秒就破解3乘3乘3規格的扭計骰，打破先前0.38秒的紀錄。影片更配以超慢鏡重播，讓網民看到機械人轉動扭計骰的過程，團隊為方便大眾了解0.3秒有多快，形容差不多等於人們在平日說出「啊」的瞬間。