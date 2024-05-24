扭計骰健力士世界紀錄｜日本三菱電機僅0.305秒破解(有片)

日本三菱電機創下全球最快破解扭計骰的健力士世界紀錄，團隊打造的機械人「TOKUFASTbot」(トクファストボット)，配合人工智能(AI)技術，僅用0.305秒就完成，破紀錄的影片在網上瘋傳。
三菱電機周四(23日)在社交平台X發布影片，分享團隊研發結合高速、高精度FA設備和控制技術的機械人「TOKUFASTbot」以0.305秒就破解3乘3乘3規格的扭計骰，打破先前0.38秒的紀錄。影片更配以超慢鏡重播，讓網民看到機械人轉動扭計骰的過程，團隊為方便大眾了解0.3秒有多快，形容差不多等於人們在平日說出「啊」的瞬間。
網民：我眼還未眨啊
報道指，「TOKUFASTbot」採用三菱電機自製的小型、高輸出且訊號響應能力強的伺服電機作為旋轉機械，可做到旋轉90度僅需0.009秒的速度，再配搭公司獨有AI技術的顏色識別演算法，達至打破世界紀錄。
相關影片曝光後，令網民熱烈討論，不少日本網民大讚指「真的是日本腦力的結合」、「真的太神奇了」、「我眼還未眨啊」、「測試的時候應該很刺激，出點差錯恐怕扭計骰就會四散」亦有人說，期待未來這項技術能夠運用在其他領域。
正式発表です🌟三菱電機のチームがギネス世界記録「パズルキューブを最速で解くロボット」を更新㊗タイムはなんと0.305秒！記録達成、本当におめでとうございます🎉🎉🎉 pic.twitter.com/1X56qxR7RI— ギネス世界記録 (@GWRJapan) May 23, 2024