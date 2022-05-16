扭轉200年立場｜瑞典執政黨支持入北約　料短期內與芬蘭齊申請

俄羅斯入侵烏克蘭扭轉芬蘭及瑞典民意，芬蘭政府正式宣布決定申請加入簡稱北約的北大西洋公約組織(NATO)，瑞典於數小時後，執政社民黨亦表態支持瑞典加入，結束奉行兩世紀的軍事不結盟政策，並預告數天內將與芬蘭一同提交申請。

芬蘭總統尼尼斯托(Sauli Niinisto)和總理馬林(Sanna Marin)周日召開聯合記者會，宣布有關決定。尼尼斯托形容是歷史性的一天，開啟了一個新時代。芬蘭國會將於周一開會審議，預料將會以大比數獲通過。馬林期望未來數天可以完成確認程序，下周正式向北約提交申請。

在芬蘭宣布有關消息數小時後，瑞典執政社會民主黨高層亦在會議後表示支持瑞典申請加入北約。首相安德森(Magdalena Andersson)表示，瑞典200年來的軍事不結盟政策行之有效，但目前的問題是，俄羅斯入侵烏克蘭削弱歐洲安全，面對歐洲安全環境出現根本變化，軍事不結盟是否仍然對瑞典有利。她認為瑞典有需要確保國家和人民安全，加入北約符合瑞典最佳利益，亦並非針對俄羅斯。國會周一會討論加入北約問題，安德森亦會出席尋求國會支持。

北約秘書長：土耳其無意阻撓芬瑞兩國入北約

北約成員之一的土耳其表明反對芬蘭和瑞典加入北約，要求兩國停止支持被安卡拉政府視為恐怖份子的庫爾德激進組織，向土耳其提供清晰安全保障，及解除對土耳其出口禁令。北約秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)表示，土耳其表明並無意圖阻撓。他又指，北約的大門保持開放，有信心芬蘭和瑞典可以成功加入，而在兩國提出申請至正式加入的過渡期內，北約將尋求提供安全保障及嘗試加快審批程序。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)亦表示，有信心北約成員國之間可就芬蘭和瑞典申請加入北約取得共識。

俄羅斯聯邦委員會國防和安全委員會主席邦達列夫表示，芬蘭如加入北約後，在鄰近俄羅斯地區部署進攻性武器，俄羅斯將增加邊境地區部隊，加強邊防。莫斯科亦曾警告，如果瑞典和芬蘭成為北約成員國，俄羅斯將於位處歐洲波蘭和立陶宛中間的「外飛地」加里寧格勒(Kaliningrad)部署核武器和極音速飛彈。