扯爛鐵絲網跳入池塘 5日殺逾百條錦鯉 誰是兇手？

養錦鯉是愛好也是學問，要養得一條色澤及體態完美的錦鯉，需耗費心力。現年68歲來自英國Worcester的Kieran McCarthy，養了錦鯉25年，甚有心得，更在自家花園打造了兩個池塘，精心培育逾100條錦鯉。不過，他的所有心血在5日之內，被水獺徹底殺死。

退休教師Kieran McCarthy視這些錦鯉如命，當中有些更是從小養大的，花了很多精力、時間與金錢打理。但在上月20日開始，他發現池塘的錦鯉接二連三地被殺害。其實當第一日發現有錦鯉被殺害時，McCarthy已立即花140英鎊(約1,255港元)在池塘水面搭建鐵絲網，又按裝了閉路電視。然而，鐵絲網被破壞了。

他從攝錄機畫面發現，獵殺錦鯉的是一隻水獺。儘管在後來的幾個夜裡，McCarthy試圖用電筒來嚇走水獺，但都無用，水獺一點都不怕McCarthy，即使站在眼前，水獺「當佢冇到」，仍敢直接走近池塘，難怪McCarthy說：「水獺膽子好大，每晚8點半至清晨5點之間來獵殺錦鯉。」

冇佢符

McCarthy在受訪時解釋，由於水獺被當地政府列為瀕臨絕種的保育類動物，故此他就算想保護池塘裡的錦鯉，也不能做出任何傷害水獺的行為。

最後他的百多條錦鯉被獵殺殆盡，損失近7,000英鎊(約6.3萬港元)。McCarthy慨嘆地稱：「養魚是我的愛好，但只要世上有水獺，我都不會再養魚，不如另找新嗜好。」