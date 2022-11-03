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國際
2022-11-03 19:48:35

扯爛鐵絲網跳入池塘 5日殺逾百條錦鯉 誰是兇手？

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Kieran McCarthy養了錦鯉25年，精心培育逾100條錦鯉，在5日內全部死清光。

養錦鯉是愛好也是學問，要養得一條色澤及體態完美的錦鯉，需耗費心力現年68歲來自英國Worcester的Kieran McCarthy，養了錦鯉25，甚有心得，更在自家花園打造了兩個池塘，精心培育100錦鯉。不過，他的所有心血在5日之內，被水獺徹底殺死。

池塘的錦鯉接二連三地被殺害。

搭建鐵絲網兼裝閉路電視

退休教師Kieran McCarthy視這些錦鯉如命，當中有些更是從小養大的，花了很多精力、時間與金錢打理但在上月20日開始，他發現池的錦鯉接二連三地被殺害。其實當第一發現有錦鯉被殺時，McCarthy已立即花140英鎊(1,255港元)在池塘水面搭建鐵絲網，又按裝了閉路電視。然而，鐵絲網被破壞了。

水獺不放McCarthy在眼內。

水獺佢冇到

他從攝機畫面發現，獵殺錦鯉的是一隻水獺。儘管在後來的夜裡，McCarthy試圖用電筒來嚇水獺，但無用，水獺一點都不怕McCarthy，即使站在眼前，水獺「當佢冇到」，仍敢直接走近塘，難怪McCarthy說：「水獺膽子好大，每晚8點半至清晨5點之間來獵殺錦鯉。」

冇佢符

McCarthy在受訪時解釋，由於水獺被當地政府列為瀕臨絕種的保育類動物，故此就算想保護池裡的錦鯉，也不做出任何傷害水獺的行為。

最後他的百多條錦鯉被獵殺殆盡，損失近7,000英鎊(6.3)McCarthy地稱：養魚是我的愛好，但只要世上有水獺，都不會再養魚，不如另找新嗜好。」

 

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