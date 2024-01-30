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國際
2024-01-30 13:18:00

扶手電梯堵塞現人龍 老翁跨上扶手走捷徑跌死(有片慎入)

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巴西地鐵站扶手電梯現人龍 老翁欲在扶手走捷徑意外跌死

巴西地鐵站扶手電梯現人龍 老翁欲在扶手走捷徑意外跌死

搭乘手扶梯務必遵守規定！巴西勒西菲一處地鐵站日前發生一起意外，一名小販竟然推著推車搭乘手扶梯，在上方出口處不慎跌倒造成後方堵塞，一名老翁在過程中不幸跌落地面身亡。

這意外發生在1月12日。一名小販推著裝滿商品的推車在勒西菲（Recife）的地鐵站搭乘手扶梯，卻不料在上方出口處推車被卡住，導致後方爭先搶後的民眾全堵成一團。其中一名75歲的老翁疑似想趕快出站，竟跨上手扶梯扶手想要越過人群，結果不慎跌落地面重摔，當救援人員趕到時已身亡。

巴西地鐵站發生致命扶手電梯意外，目擊的途人神精驚慌。（網上圖片） 巴西地鐵站發生致命扶手電梯意外，老翁在扶手跌落地死亡。（網上圖片） 巴西地鐵站發生致命扶手電梯意外，老翁在扶手跌落地死亡。（網上圖片） 巴西地鐵站發生致命扶手電梯意外，老翁在扶手跌落地死亡。（網上圖片） 巴西地鐵站發生致命扶手電梯意外。（網上圖片）

該名小販事後表示，自己是因為發現電梯無法使用才會去搭手扶梯。報導指出，死亡的75歲老翁有5名孩子和9名孫子，意外當天他趕著去接中風的弟弟去復健，卻沒想到發生意外。目前整起案件巴西警方仍在調查當中。

手扶梯意外層出不窮，南韓2023年就曾發生多起手扶梯突然倒退造成民眾受傷的事件，對此政府還撥款1.7億增設安全裝置。而日本名古屋為了防止手扶梯事故，在去年10月也宣布手扶梯上全面禁止行走的命令。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖） 預防失智，打麻雀等5招腦力運動（am730製圖）

該名小販事後表示，自己是因為發現電梯無法使用才會去搭手扶梯。報導指出，死亡的75歲老翁有5名孩子和9名孫子，意外當天他趕著去接中風的弟弟去復健，卻沒想到發生意外。目前整起案件巴西警方仍在調查當中。

手扶梯意外層出不窮，南韓2023年就曾發生多起手扶梯突然倒退造成民眾受傷的事件，對此政府還撥款1.7億增設安全裝置。而日本名古屋為了防止手扶梯事故，在去年10月也宣布手扶梯上全面禁止行走的命令。

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