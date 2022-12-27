承認學歷造假虛報受僱花旗高盛 紐約眾議員當選人：很多人都會誇大履歷

選區在紐約的共和黨聯邦眾議員當選人桑托斯(George Santos)周一受訪時承認，其部分學歷造假，但強調這不屬於犯罪，「很多人都會美化履歷」，並稱會如期就職。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，桑托斯涉嫌學經歷不實受到外界質疑。他周一接受美國廣播公司(ABC)紐約分台WABC及《紐約郵報》訪問時，首度公開談論此事，並坦承偽造學歷。

桑托斯在WABC訪問中強調：「我不是罪犯，在國內國外、在世界上任何地方，我都沒有犯過罪。」他說：「我不是騙子，不是欺騙整個國家、捏造假身份來競選國會議員的罪犯。我從政很久了，我的意思是說，很多人都認識我，知道我的為人，跟我打過交道。」

桑托斯表示：「我不是為這件事找藉口，也不是說事件中我沒錯，但很多人都曾誇大履歷，或是稍微換個角度寫。」

他承認，從未如履歷所載的曾受僱於花旗(Citigroup)和高盛集團(Goldman Sachs)，但確曾透過自己的公司向這兩家公司提供服務。他對《紐約郵報》說，之前稱受聘於這兩間公司是「用詞不當」。