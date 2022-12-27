承認學歷造假虛報受僱花旗高盛 紐約眾議員當選人：很多人都會誇大履歷

選區在紐約的共和黨聯邦眾議員當選人桑托斯(George Santos)周一受訪時承認，其部分學歷造假，但強調這不屬於犯罪，「很多人都會美化履歷」，並稱會如期就職。
美國有線電視新聞網(CNN)報道，桑托斯涉嫌學經歷不實受到外界質疑。他周一接受美國廣播公司(ABC)紐約分台WABC及《紐約郵報》訪問時，首度公開談論此事，並坦承偽造學歷。
桑托斯在WABC訪問中強調：「我不是罪犯，在國內國外、在世界上任何地方，我都沒有犯過罪。」他說：「我不是騙子，不是欺騙整個國家、捏造假身份來競選國會議員的罪犯。我從政很久了，我的意思是說，很多人都認識我，知道我的為人，跟我打過交道。」
桑托斯表示：「我不是為這件事找藉口，也不是說事件中我沒錯，但很多人都曾誇大履歷，或是稍微換個角度寫。」
他承認，從未如履歷所載的曾受僱於花旗(Citigroup)和高盛集團(Goldman Sachs)，但確曾透過自己的公司向這兩家公司提供服務。他對《紐約郵報》說，之前稱受聘於這兩間公司是「用詞不當」。
承認沒有大學學位
桑托斯也坦言沒有大學學位，他早前聲稱畢業於紐約市立大學巴魯克學院(Baruch College)。他說：「我沒有從高等教育機構畢業，我為美化履歷感到難堪和抱歉．我們總會做些蠢事……若我因美化履歷而令人失望，真的很抱歉。」
《紐約時報》上周率先披露桑托斯的履歷不實，CNN查證其大學就讀與受僱紀錄後，確認《紐時》報道屬實。
CNN上周還報道，桑托斯聲稱祖父母「是納粹大屠殺(Holocaust)倖存者」，是來自比利時的烏克蘭猶太難民。但CNN比對族譜網站、猶太難民紀錄等資料後，發現事實與桑托斯的說法有出入。
對此，桑托斯對《紐郵》表示：「我從未自稱是猶太人，我信奉天主教，因為從母親家族那裡得知有猶太背景，所以我說我『大概是猶太人』。」
在11月的中期選舉中，桑托斯擊敗民主黨對手齊默曼(Robert Zimmerman)，贏得紐約這個涵蓋部分長島及部分皇后區的眾議院議席。