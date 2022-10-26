承諾修正卓慧思所犯錯誤 辛偉誠獲英王任命首相

周一當選執政保守黨黨魁的辛偉誠，昨火速接棒成為新任英國首相，他到白金漢宮覲見查理斯三世，後者首次以英王身份任命首相。42歲的辛偉誠成為英國逾200年來最年輕首相後，在首相府外發表講話，稱會修正前任首相所犯錯誤，並承認英國面對「巨大經濟危機」，他揚言會將國家需要放於「政治之上」。
保守黨在7星期內換了3位黨魁，辛偉誠承認英國大眾擔心目前經濟情況和厭倦保守黨領導人的更替，「我完全了解事情有多困難。我也同時明白在這些事情發生後，我須恢復大眾的信任，只可以說我不會畏懼」。在卓慧思短暫「災難」任期後，保守黨人視辛偉誠為可靠人選，有望穩定正在衰退的經濟，以及挽回保守黨的民望。查理斯三世在接見辛偉誠前先接見了上台44天後、於上周四宣布辭任首相的卓慧思，正式接受她的請辭並即時生效；卓慧思由獲英女王任命，至獲查理斯三世接受辭職，上台時間僅49天，成為歷來任期最短的英揆。她提出的減稅方案被指令英國政府債台高築，不被市場看好，也拖累英鎊匯價跌至新低位，逼使英國央行介入，令英國經濟雪上加霜，也導致黨內不滿其領導。
財相侯俊偉留任 藍韜文回巢任副首相兼司法大臣
辛偉誠在新冠肺炎疫情爆發時出任財相，推出數十億元援助方案拯救商戶和被裁員工，為大眾所熟悉。卓慧思離任前任命的財相侯俊偉獲留任，後者擱置卓慧思政府「迷你預算案」減稅措施，並將削減政府開支。出身於投行的辛偉誠預料大幅減公共開支，以填補因經濟放緩、借貸成本增加和能源補貼，導致高達400億英鎊(約3,610億港元)的公共財政缺口。經濟學家和投資者歡迎辛偉誠上台，但警告在大眾生活成本上漲下，其救經濟選項並不多。辛偉誠也要化解保守黨內鬥，約翰遜支持者、商業大臣李思銘昨已請辭，藍韜文則回巢任副首相兼司法大臣。