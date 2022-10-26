承諾修正卓慧思所犯錯誤 辛偉誠獲英王任命首相

保守黨在7星期內換了3位黨魁，辛偉誠承認英國大眾擔心目前經濟情況和厭倦保守黨領導人的更替，「我完全了解事情有多困難。我也同時明白在這些事情發生後，我須恢復大眾的信任，只可以說我不會畏懼」。在卓慧思短暫「災難」任期後，保守黨人視辛偉誠為可靠人選，有望穩定正在衰退的經濟，以及挽回保守黨的民望。查理斯三世在接見辛偉誠前先接見了上台44天後、於上周四宣布辭任首相的卓慧思，正式接受她的請辭並即時生效；卓慧思由獲英女王任命，至獲查理斯三世接受辭職，上台時間僅49天，成為歷來任期最短的英揆。她提出的減稅方案被指令英國政府債台高築，不被市場看好，也拖累英鎊匯價跌至新低位，逼使英國央行介入，令英國經濟雪上加霜，也導致黨內不滿其領導。

