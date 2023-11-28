投票率近百分百 北韓地方選舉首現候選人競爭

全球最高投票率之一的國家定必包括北韓。北韓周日舉行全國道、市及郡人民會議選舉，錄得99.63%的投票率，據報今次選舉有選區出現多於一名候選人的競爭，屬破天荒舉措。
北韓《勞動新聞》在投票日刊出社論，稱是次選舉是「人民用自己的雙手進一步鞏固自己的政權，再次大力顯示我們國家的強大力量和尊嚴方面，具有重大意義的契機」，指「全體選民要懷著高度的政治熱忱積極參與此次地方人民會議議員選舉，為堅如磐石地鞏固我們的人民政權，盡到高尊嚴的共和國公民的本分」。
金正恩改革制度 南韓︰非為帶來自由選舉
自1999年以來，北韓每4年舉行一次地方選舉，每個地區的席位由人口決定。每個選區過去通常只得一名候選人，選民投票甚有類似於人口普查的意味，但今年部分選區有多於一名候選人，於較早前以暗票方式「初選」，選定一人在選舉日登場。有分析認為領袖金正恩想引入競爭，為制度帶來改革；南韓統一部則批評，北韓今年8月修改選舉法、容許每區有多於一名候選人參選，是在長期經濟困境下，試圖安撫輿論，不代表引入自由選舉。
官媒朝中社發布多張選舉日照片，可見金正恩在民眾搖旗吶喊下前往票站，亦有民眾在票站外跳舞，氣氛熱鬧如嘉年華。朝中社稱，當局有為年老或因患病等原因行動不便人士提供流動票箱，並指身在海外的選民未能參加投票。