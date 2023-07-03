投訴同事發欺凌短訊遭斥無鬼用 紐約女警被揭自編自導發短訊給自己

美國紐約州一名36歲女警投訴了數月，指同事向她發欺凌短訊，鬧她「無鬼用、愚蠢、不受歡迎，應該自殺」，但警方和檢察官取得搜查令後，從她的手機和電子帳戶，發現向她發送惡毒短訊的數個手機號碼由她操縱，原來是她「自我欺凌」。當局日前控告她3項虛假文書、一項重罪和4項報假案罪名。

報假案｜玩大左市長也關注

涉事警員Emily Hirshowitz在2016年加入紐約州市鎮Ossining的警局，2018年獲扶輪社頒發年度最佳僱員。她2022年5月開始投訴，從多個手機號碼收到匿名恐嚇短訊，並聲稱其警局「一名警員或多名警員參與」。在7月和8月，她再度投訴，還向調查員展示螢幕截圖，顯示充斥辱罵字眼的短訊，叫她去死。短訊威嚇內容愈來愈嚴重引起警方和當地官員高度關注，更接觸該鎮所屬的縣地區檢察部門。Hirshowitz似乎察覺玩大左，遂於8月12日表示希望撤回投訴。但在8月23日的警局高層會議中，警察局長甚至邀請市長等官員參與，事件已鬧大。

報道指，地區檢察部門介入後，很快懷疑Hirshowitz自編自導，並於10月發出搜查令搜查她的手機和電子帳戶，而證據很快顯示她操縱數個發出惡意短訊的手機號碼。另外，一名因紀律問題早前辭職的警員也涉其中，有3個短訊由他發出。