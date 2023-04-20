投訴圍欄問題遭發展商拒售 42歲男買不到「夢想屋」自殺亡

英國一名42歲男子，睇中一間「夢想屋」，一心購入成為一家四口的安樂窩。然而他覺得該屋美中不足之處是圍欄太矮，容易讓外人窺看在花園玩耍的年幼女兒，於是向發展商投訴。未料發展商拒絕買屋給他，男子好夢成空後，自殺身亡。

曾參與阿富汗戰爭的海軍工程師Rob Minshull，據報於2021年看中位於康瓦爾郡(Cornwall)赫爾斯通市(Helston)一間開價37.5萬英鎊(約366萬港元)的「夢想屋」。該屋花園設有4呎高圍欄，較附近其他屋的圍欄矮了兩呎，而由於該屋鄰近一間Tesco超市，Minshull擔心人來人往下，其兩名年幼女兒在花園玩耍時會被外人看到，欠缺私隱。