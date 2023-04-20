投訴圍欄問題遭發展商拒售 42歲男買不到「夢想屋」自殺亡

英國一名42歲男子，睇中一間「夢想屋」，一心購入成為一家四口的安樂窩。然而他覺得該屋美中不足之處是圍欄太矮，容易讓外人窺看在花園玩耍的年幼女兒，於是向發展商投訴。未料發展商拒絕買屋給他，男子好夢成空後，自殺身亡。
曾參與阿富汗戰爭的海軍工程師Rob Minshull，據報於2021年看中位於康瓦爾郡(Cornwall)赫爾斯通市(Helston)一間開價37.5萬英鎊(約366萬港元)的「夢想屋」。該屋花園設有4呎高圍欄，較附近其他屋的圍欄矮了兩呎，而由於該屋鄰近一間Tesco超市，Minshull擔心人來人往下，其兩名年幼女兒在花園玩耍時會被外人看到，欠缺私隱。
英國置業｜男事主遷入「次選」物業 仍耿耿於懷
發展商拒絕受理，並把該屋加價7.5萬英鎊，重新放售，當時發展商直認為了賺錢，不覺得有錯。2021年12月，Minshull跟妻子及兩女搬入市內另一間屋，但該屋僅被視為「次選」。
案件近日展開死因聆訊。Minshull妻子Kerry稱，在「失去」夢想屋後，Minshull一直耿耿於懷，出現失眠及失去胃口情況，並較前喝更多酒，而按揭成本上升及為了買該夢想屋而支出了約1萬英鎊(約9.7萬港元)費用等其他壓力，令他深陷抑鬱症漩渦。Kerry說，Minshull自殺前一晚，說他愛她，她也同樣回應，之後便一起睡覺。但至清晨4時，她發現Minshull不在床上，未幾驚見他在家中車庫上吊身亡。Minshull的同事及朋友則稱，出事前不覺他有行為問題，對他的死感到震驚。
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