抖音女將千顆水晶貼滿愛車BMW　網民：點洗車？

不少車主喜歡裝飾或改造自己愛車，近日一名美國女子花了3星期的時間，以「純手工」將自己的BMW（寶馬）貼滿上千顆水晶，她將貼水晶的過程上傳抖音（TikTok），影片在網路上爆紅。
據《紐約郵報》，美國加州聖地亞哥（San Diego）一名女子Olga Azaroff近日在把影片上載至抖音，介紹花了3個禮拜將自己的愛車以「純手工」的方式貼滿Swarovski的水晶，影片至今已累積超過1800萬次觀看。影片中標題寫道，「漫長的日子，一個接一個！你有這樣的耐心嗎？」畫面顯示，Olga Azaroff耐心地將一顆顆水晶貼上愛車，大功告成後整輪BMW閃閃發光，彷彿是行走的大型水晶。
抖音女示範洗車方法
Olga Azaroff是一名「水晶藝術家」，與朋友合開了一間名為「Crystals Motors」的公司，生產閃閃發亮的水晶汽車貼膜。公司聲明提到，「我們將Crystals Motors轉變為創新的象徵，引擎聲與精心排列的水晶光芒互相協調，吸引全世界愛車者的目光」。翻查Olga Azaroff的抖音帳號，有不少水晶裝飾的作品、包括車牌、水杯、高踭鞋等。
影片引發熱烈討論，有網友佩服Olga Azaroff的耐心，表示「我會在5分鐘內失去理智」。也有網友好奇，為什麼不直接使用鑽石貼膜、整片貼上去就可以達到相同效果。Olga Azaroff解釋這個做法很可能會導致貼膜脫落。還有人好奇要怎麼洗車，Olga Azaroff也親自示範，她以化妝刷沾取肥皂水，接著輕柔地轉圈刷洗。
另一方面，也有人質疑這會造成行車危險，「太陽一照到車，車子裡外的人都會瞎掉」、「我妻子車子的方向盤就太閃亮了，太陽一照我就完全看不到，這是不切實際且危險的」。
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