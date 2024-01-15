抖音女將千顆水晶貼滿愛車BMW　網民：點洗車？

不少車主喜歡裝飾或改造自己愛車，近日一名美國女子花了3星期的時間，以「純手工」將自己的BMW（寶馬）貼滿上千顆水晶，她將貼水晶的過程上傳抖音（TikTok），影片在網路上爆紅。

據《紐約郵報》，美國加州聖地亞哥（San Diego）一名女子Olga Azaroff近日在把影片上載至抖音，介紹花了3個禮拜將自己的愛車以「純手工」的方式貼滿Swarovski的水晶，影片至今已累積超過1800萬次觀看。影片中標題寫道，「漫長的日子，一個接一個！你有這樣的耐心嗎？」畫面顯示，Olga Azaroff耐心地將一顆顆水晶貼上愛車，大功告成後整輪BMW閃閃發光，彷彿是行走的大型水晶。