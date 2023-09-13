熱門搜尋:
大學站 香港夜繽紛 iPhone 15 天氣 水浸 林作 JPEX 綠色債券 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 夜市經濟 福島核污水 好去處 網上熱話 大閘蟹2023 中秋節2023 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 親海駅II 日圓匯率 月餅 冼迪琦 逆按揭
返回
國際
2023-09-13 11:00:56

抖音22歲網紅夜店派對開直播　數小時後「連人帶車」墜河亡死因未明

分享：
抖音22歲網紅Michelle Lizarraga夜店派對開直播　數小時後「連人帶車」墜河亡死因未明

抖音22歲網紅Michelle Lizarraga夜店派對開直播　數小時後「連人帶車」墜河亡死因未明

墨西哥一名在丰音有名氣的22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。搜救人員從水中將她拖出車後，送醫急救後仍宣告不治，目前警方正在調查死因。

22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。 22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。 22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。 22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。 22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。 22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。 22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。 22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。

抖音名稱為「La Bellota」的Michelle Lizarraga擁有1.4萬多名粉絲，她7日晚間前往錫那羅亞州（Sinaloa）當地一間夜店參加派對，看起來十分享受，還開直播及拍照與粉絲們分享，沒想到幾小時後人便突然身亡。據墨西哥當地媒體報導，9月8日早上接獲通報，有民眾發現一輛黑色汽車墜河，救援隊從河中拖出一輛黑色轎車，並在車上發現一具女屍，警方雖然沒有對外透露死者身分，但透過其手臂上獨特的紋身，辨認出死者就是Michelle Lizarraga。

目前尚不確定起悲劇是事故或謀殺，警方仍在調查Michelle Lizarraga墜河的原因。當地一名律師表示，要等警方正式報告後才能排除謀殺的可能性。Michelle Lizarraga死訊曝光後，粉絲紛紛湧入她的抖音留言哀悼「美麗的朋友，我會想念你」、「願你安息」，「我愛你，朋友」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受