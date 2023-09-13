抖音22歲網紅夜店派對開直播　數小時後「連人帶車」墜河亡死因未明

抖音22歲網紅Michelle Lizarraga夜店派對開直播 數小時後「連人帶車」墜河亡死因未明

墨西哥一名在丰音有名氣的22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。搜救人員從水中將她拖出車後，送醫急救後仍宣告不治，目前警方正在調查死因。