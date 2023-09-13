抖音22歲網紅夜店派對開直播　數小時後「連人帶車」墜河亡死因未明

墨西哥一名在丰音有名氣的22歲女網紅Michelle Lizarraga開心分享參加派對的直播，幾小時後卻傳出連人帶車一起墜入河中身亡。搜救人員從水中將她拖出車後，送醫急救後仍宣告不治，目前警方正在調查死因。
抖音名稱為「La Bellota」的Michelle Lizarraga擁有1.4萬多名粉絲，她7日晚間前往錫那羅亞州（Sinaloa）當地一間夜店參加派對，看起來十分享受，還開直播及拍照與粉絲們分享，沒想到幾小時後人便突然身亡。據墨西哥當地媒體報導，9月8日早上接獲通報，有民眾發現一輛黑色汽車墜河，救援隊從河中拖出一輛黑色轎車，並在車上發現一具女屍，警方雖然沒有對外透露死者身分，但透過其手臂上獨特的紋身，辨認出死者就是Michelle Lizarraga。
目前尚不確定起悲劇是事故或謀殺，警方仍在調查Michelle Lizarraga墜河的原因。當地一名律師表示，要等警方正式報告後才能排除謀殺的可能性。Michelle Lizarraga死訊曝光後，粉絲紛紛湧入她的抖音留言哀悼「美麗的朋友，我會想念你」、「願你安息」，「我愛你，朋友」。
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