抗疫措施｜美聯邦法官裁決 解除公共交通口罩令

美國公共交通口罩令實施已逾一年，當局近日宣布再延長至下月初，但如今忽然「除罩」。佛羅里達州一名聯邦法官，周一以疾控中心(CDC)越權為由，撤銷全美範圍內，針對飛機、鐵路及其他公共交通工具的強制口罩令。當地機場及多間航空公司隨即把口罩要求改為自願性質，白宮指裁決令人失望。

CDC去年2月實施口罩令，規定民眾乘搭飛機、地鐵、火車和巴士等交通工具，必須戴口罩。到近期因為新冠確診數字上升，將規定延長至5月3日。有組織去年7月入稟挑戰當局的決定。

由前總統特朗普任命的地方法官米澤爾(Kathryn Kimball Mizelle)在59頁判詞中提到，即使CDC在抗擊病毒方面的目標值得稱讚，但口罩令超出CDC的法定權限，指當局未能諮詢公眾，亦對實施口罩令沒有足夠解釋，因此下令解除。