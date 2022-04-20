抗疫措施｜美聯邦法官裁決 解除公共交通口罩令

美國公共交通口罩令實施已逾一年，當局近日宣布再延長至下月初，但如今忽然「除罩」。佛羅里達州一名聯邦法官，周一以疾控中心(CDC)越權為由，撤銷全美範圍內，針對飛機、鐵路及其他公共交通工具的強制口罩令。當地機場及多間航空公司隨即把口罩要求改為自願性質，白宮指裁決令人失望。
CDC去年2月實施口罩令，規定民眾乘搭飛機、地鐵、火車和巴士等交通工具，必須戴口罩。到近期因為新冠確診數字上升，將規定延長至5月3日。有組織去年7月入稟挑戰當局的決定。
由前總統特朗普任命的地方法官米澤爾(Kathryn Kimball Mizelle)在59頁判詞中提到，即使CDC在抗擊病毒方面的目標值得稱讚，但口罩令超出CDC的法定權限，指當局未能諮詢公眾，亦對實施口罩令沒有足夠解釋，因此下令解除。
法官斟酌「衛生」一詞
美國有線新聞網絡(CNN)指，米澤爾斟酌「衛生」(sanitation)一詞，指CDC引用1944年公共衛生服務法案來實施口罩令，米澤爾表示條例中所指的「衛生措施」，是指「潔淨一些東西的措施」(measures that clean something)，但口罩頂多只能阻隔飛沫，不能潔淨佩戴者和交通工具，或令其變得衛生，故認為CDC越權。白宮聞判後承認口罩令「目前已經無效」，白宮及CDC稱仍建議民眾搭飛機等公共交通時佩戴口罩，暫未知司法部會否上訴。
聯合航空、美國航空、西南航空及達美航空等在法庭裁決後，即時解除所有內陸航班乘客戴口罩要求，有乘客及空姐聞言歡呼。機場則需時改變安排，美聯社稱其中侯斯頓、達拉斯及洛杉磯等地機場已宣布取消佩戴口罩規定。紐約運輸部門則稱會繼續遵從CDC指引，並審視法院判詞。