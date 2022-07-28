抗癌鬥士 患腦癌僅餘1年命 英女破定律讀完4年大學

英國22歲大學畢業生Laura Nuttall完成死前願望清單之一，在英國廣播公司(BBC)報天氣。她入讀大學頭一年僅一星期突然頭痛，被診斷患了最惡毒腦癌「膠質母細胞瘤」，而且是第四期，被告知僅餘一年生命。Nuttall並未向癌魔低頭，打破定律修畢4年課程，從曼徹斯特大學畢業，期間她經歷了化療、電療、免疫療法和2次手術。她周一出席畢業禮時說，「我在化療時開始讀學士，到結束也做了一次，期間做了2次手術。」

起初感頭痛噁心

Nuttall在2018年10月開始感到不適，起先是頭痛和噁心，她以為是剛入讀大學心情緊張引起，但定期眼睛檢查卻發現視神經腫脹，之後情況惡化，她感到嚴重不適。母親和妹妹南下趕到時，她幾乎失去意識，送進急症室做電腦斷層掃描，才發現有兩個腦腫瘤，翌日進一步檢查時，發現腦裡有更多腫瘤。她之後籌錢到德國接受治療，去年3月做了第二次腦部手術，之後又再有腫瘤。去年12月，在22歲生日前一天，她再度接受手術。