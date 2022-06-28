抗衡中國一帶一路 G7擬4.68萬億助窮國基建

七大工業國(G7)峰會周日起一連3天在德國舉行，與會領袖之一的美國總統拜登在首天會議宣布，重啟去年英國G7峰會的基建投資計劃，G7成員國未來5年將集資6,000億美元(約4.68萬億港元)，為中、低收入國家提供資金興建基建設施，美國承諾會籌集當中2,000億美元(約1.56萬億港元)。由於計劃目的與中國的「一帶一路」基建投資倡議相同，被視為與之抗衡。

美國去年推動的「重建更好世界」投資計劃一直欠缺進展，今次改名「全球基建設施及投資夥伴」計劃(The Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII)重推。拜登強調這不是援助或慈善項目，「這是一項投資，將為所有人帶來回報」，又說計劃將讓其他國家見到與民主國家合作帶來的實質好處。PGII資金主要用於氣候變化、改善全球健康衛生、推動性別平等和建立數碼基建。例如在安哥拉興建太陽發電、塞內加爾建疫苗生產廠，以及鋪設長19,200公里的海底通訊電纜，經埃及和非洲之角連接新加坡和法國。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，該計劃讓他們在發展中世界的夥伴有得選擇。