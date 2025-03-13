抵海牙後遭ICC拘留　杜特爾特：對掃毒戰負全責(有片)

在任內發動「掃毒戰」涉嫌觸犯反人類罪的菲律賓前總統杜特爾特周二由香港返抵馬尼拉被捕，周三（12日）被送到荷蘭海牙後，由國際刑事法院（ICC）正式拘留，再轉送到拘留所。他未來幾天將首次出庭，可能成為首位在國際刑事法院受審的亞洲前國家元首。國際刑事法院發表聲明指，有合理理由指控杜特爾特觸犯危害人類罪的謀殺。

杜特爾特透過社交平台發布於機上預先拍攝的短片，向支持者說，他曾經領導執法部門和軍隊，說過保護菲律賓人民，他會對發動掃毒戰負全責。他又說，相信自己將要面對冗長的法律程序，「如果這是我的命運，那就來吧」，強調自己會繼續服務國家，又稱自己情況尚好，着支持者毋須擔心。

訪港期間沒有向中國尋求庇護

杜特爾特的長女、副總統莎拉啟程前往荷蘭。莎拉表示，她將跟隨父親參加國際刑事法院的審判，莎拉早前形容事件是「國家綁架行為」，質疑是為在今年中期選舉掃除障礙，又透露父親上周末訪港期間，沒有向中國尋求庇護。菲律賓總統小馬可斯表示，拘捕杜特爾特的行動遵循一切必要的法律程序，強調菲律賓只是執行國際刑警的逮捕令。

有支持同反對杜特爾特的人士，在海牙國際刑事法院外集會，有示威者批評杜特爾特是戰犯，亦有杜特爾特支持者認為，把總統交給外國人，是菲律賓的恥辱。