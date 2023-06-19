抵華訪問兩天 布林肯或獲習近平接見

中美關係開始回暖，美國國務卿布林肯昨晨抵達北京，展開兩天的訪華行程，即日與國務委員兼外長秦剛會談，會後美方指兩人會談坦誠、實質及具建設性，雙方同意安排秦剛適當時間回訪美國。布林肯料今日離開中國之前，或獲國家主席習近平接見。這是自2018年以來，美國最高級別官員訪華。外界相信，或為中美元首今年稍後會面鋪路。

秦剛下午在釣魚台國賓館迎接布林肯並會談。外交部長助理華春瑩在社交媒體指，期望中美外長會面可以推動兩國關係，重回去年在G20峇里會議時中美元首會晤時達成的共識。美方為布林肯今次出訪，特別在國務院網站首頁背景圖片，換成北京王府井大街，並列出布林肯出訪北京及倫敦行程的文章。文章形容，布林肯在華期間將與中方高層官員會面，討論「保持開放的溝通渠道」、「負責任地處理中美關係」、雙方關注的議題、全球和區域事務、合作應對共同面臨的跨國挑戰上的可能性等。

或為中美元首會面鋪路

美國總統拜登也為近來中美僵局吹暖風，他周六在費城出席大選造勢活動時表示，「希望未來數月可以親與習近平再會面，討論彼此分歧，求同存異」。他又評論早前中國飛艇事件，認為中方最高領導層事先根本不知情，「我估計這是令人尷尬多於蓄意」。布林肯原定年初訪華行程，因中國飛艇飛入美國領空一事，以致兩國關係再陷僵局。今次布林肯訪華終於成行，外界估計將為兩國未來幾個月的更多雙邊會議鋪路，包括美國財長耶倫、商務部長雷蒙多等，甚至為今年稍後的多邊峰會上，為中美元首會面奠定基礎。