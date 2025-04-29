抽象大師Mark Rothko價值4.4億畫作　遭小孩亂摸刮花

荷蘭一間博物館驚傳1名小童在無人看管下，損毀了美國抽象畫大師Mark Rothko的畫作，該作品價值高達約5,000萬歐元(約4.4億港元)，博物館發言人表示，這次的事件被認為是個意外，目前正在連繫國內外專家商討後續的修復方式。

綜合報道，受損毀的畫作《栗色上的灰色橙色，8號》(Grey, Orange on Maroon, No. 8)在荷蘭鹿特丹一間博伊曼斯．范伯寧恩美術館(Museum Boijmans Van Beuningen)展出，是該館最珍貴的收藏之一，估價在4,000萬至5,000萬歐羅(約3.5至4.4億港元)之間。博物館發言人指出，這是因為一名兒童在無人看管的時候，觸碰了作品造成，今次損毀是在畫作下半部分，未上光油的油漆層上有多處可見的刮痕，目前正在與國內外的修復專家研究如何處理，希望能讓作品再次展出。