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國際
2025-04-29 15:00:00

抽象大師Mark Rothko價值4.4億畫作　遭小孩亂摸刮花

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抽象大師Mark Rothko價值4.4億畫作，遭小孩亂摸刮花。(X)

抽象大師Mark Rothko價值4.4億畫作，遭小孩亂摸刮花。(X)

荷蘭一間博物館驚傳1名小童在無人看管下，損毀了美國抽象畫大師Mark Rothko的畫作，該作品價值高達約5,000萬歐元(4.4億港元)，博物館發言人表示，這次的事件被認為是個意外，目前正在連繫國內外專家商討後續的修復方式。

綜合報道，受損毀的畫作《栗色上的灰色橙色，8號》(Grey, Orange on Maroon, No. 8)在荷蘭鹿特丹一間博伊曼斯．范伯寧恩美術館(Museum Boijmans Van Beuningen)展出，是該館最珍貴的收藏之一，估價在4,000萬至5,000萬歐羅(3.54.4億港元)之間。博物館發言人指出，這是因為一名兒童在無人看管的時候，觸碰了作品造成，今次損毀是在畫作下半部分，未上光油的油漆層上有多處可見的刮痕，目前正在與國內外的修復專家研究如何處理，希望能讓作品再次展出。

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抽象畫大師Mark Rothko。(網上圖片) Mark Rothko的《褐紅色上的黑色》(Black on Maroon)。(網上圖片)

曾有畫作修復費約208萬港元

繪畫修復師Sophie McAloone表示，像羅斯科《栗色上的灰色橙色，8號》這樣的現代未上漆畫作特別容易受損，她提到，使用複雜的現代材料，卻沒有傳統的塗層，即使只是細小的刮傷還是會立即觀察到，這將會大大影響作品的觀賞性。

這並非Mark Rothko的作品遭到損毀， 201210月，Mark Rothko的《褐紅色上的黑色》(Black on Maroon)於倫敦泰特現代美術館(Tate Modern)遭到惡意破壞，當時的修復費約20萬英鎊(208萬港元)，修復人員花了18個月的時間才完成。

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