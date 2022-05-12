拆解新聞｜芬蘭加入北約重大地緣政治改變 加強波羅的海聯防抗俄羅斯

芬蘭總統尼尼斯托和總理馬林今日發表聯合聲明，支持芬蘭加入西方軍事聯盟北約(NATO)，待國會通過後，最快在下周正式申請加入。芬蘭此舉打破過往軍事中立的取態，分析指對該國來說是重大的地緣政治改變，數十年來芬蘭選擇與北約合作而非加入其中，直至俄羅斯攻打烏克蘭成轉捩點。芬蘭領袖的決定除了加強國家的安全保護，還增強北約的力量，該國擁有先進的軍事設備，與俄羅斯的接壤境界更長達1,300公里。另一北歐國家丹麥歡迎芬蘭加入北約，首相弗雷德里克森表示，會協助快速審批芬蘭的申請，指有關決定「將加強北約和我們的共同防衛」。芬蘭加入北約可說是俄國出兵烏克蘭帶來的最重大政治轉變。

俄攻烏芬蘭人支持加入北約由20%飆至75%

尼尼斯托和馬林的聯合聲明表示，作為北約成員國可加強芬蘭安全、也加強北約的防衛聯盟，「芬蘭必須立即申請加入北約」。芬蘭外長哈維斯托表示，俄羅斯入侵烏克蘭改變了芬蘭的安全情況，但補充並未構成即時威脅。他又指出，芬蘭加入北約將加強波羅的海地區的聯盟和防衛。波羅的海國家包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，三國均與俄羅斯接壤，愛沙尼亞與芬蘭之間只隔了芬蘭灣。愛沙尼亞稱，歡迎芬蘭和瑞典加入北約，同時警告俄羅斯長期以來準備攻打波羅的海國家，促請北約加強三國的軍事力量，包括防空設備。芬蘭宣布申請加入北約後，預料鄰國瑞典也將在未來數天有決定。

俄羅斯攻打烏克蘭理由之一是憂慮北約東擴，烏克蘭加入後將威脅俄國安全，惟其出兵卻招致反效果，令芬蘭和中立國瑞典的民眾踴躍支持國家加入北約。民調顯示，過去多年來僅20%至25%的芬蘭民眾同意加入北約，不少分蘭人奉行軍事不結盟和中立，但俄烏戰事爆發後，支持的民眾暴升至76%。