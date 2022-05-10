拆解新聞｜馬可斯家族政壇「翻生」 被指謊言洗底

菲律賓已故獨裁者馬可斯的兒子小馬可斯夥拍現任總統杜特爾特女兒莎拉出戰菲律賓大選，雖未完成點票，但得票大幅拋離對手勝券在握，將「繼承父業」成為下任菲律賓總統，莎拉則任副總統。馬可斯因貪腐和高壓管治被推翻，其兒子回朝掌政，對追究馬可斯時代濫權的人來說是重大打擊；馬可斯家族從未就打壓異己嚴重侵犯人權道歉，也未有歸還「竊取」的國家財富，小馬可斯如何成功取得民眾信任，英國廣播公司(BBC)分析了馬可斯家族為何能在政壇大逆轉「翻生」。

謊言和歪曲 在1986年，民眾對馬可斯政權的憤怒，引發「人民力量革命」推翻馬可斯這位獨裁者，其家人被驅逐出菲國，但流亡僅5年，馬可斯家族便回國，並立即開始重返政治圈。小馬可斯自23歲起便從政，畢生籌備於菲律賓總統大選取勝。其他家族成員也在回國後加入政壇，包括母親艾美黛曾任4屆國會議員和姐姐是現任參議員。艾美黛更在1992年回國後僅一年，角逐總統寶座。他們也因為與現任總統杜特爾特家族有聯繫而得益，馬可斯家族據地在北部和中部，而杜特爾特則在南部棉蘭老島「稱王」。有政治策略家指，小馬可斯的支持最少五成來自杜特爾特。 小馬斯也靠社交網「洗白」，令大家忘記馬可斯時代的軍事管制、嚴重侵犯人權、貪污及國家經濟瀕臨崩潰，而是一個沒有罪行黃金時代。這場洗白運動最少在10年前開始，數百段誤導性的短片上載到YouTube，然後再上載到同情馬可斯家族的Facebook帳戶，令數以百萬計的菲律賓人相信馬可斯被推翻後對其家人的詆毀是不公平，那些貪婪故事並非事實。菲律賓大學傳播學研究專家Fatima Gaw稱，「這些短片滿是謊言和歪曲。它們完全否認軍管時代殘暴行為，也充斥歪曲事實，並挑選有利的資訊宣稱那段菲律賓黃金時代的經濟蓬勃。」

信馬可斯家族隱藏財富是為了菲國人民 那些虛假資訊出現後有一些傳言指馬可斯家族成員在海外擁有龐大資產或隱藏財富，一旦他們再度掌政將為菲律賓人帶來好處，在貧窮菲律賓地區的民眾尤其相信。不過，人們相信那些有利馬可斯家族的不實資訊，部分原因來自民眾不滿在1986年起的後馬可斯時代政府，並未改善國內貧苦大眾的生活。小馬可斯又成功將自己塑造為可為國家帶來改變的總統候選人，菲國經歷了多年政治兩極令民眾感厭倦，加上新冠肺炎疫情困境和窮人渴望生活改善等情況下，小可馬斯承諾為國家帶來快樂和團結。另外，他拒絕參與電視辯論和傳媒訪問，以避開外界質問其家族不良紀錄，並維持和諧的假象，即使仍有數百萬民眾反對他執政。另外，反對派未能團結也有利小馬可斯，其9名對手分薄了反馬可斯票源。