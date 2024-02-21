拆解都市迷思 蘋果：iPhone入水放入米缸無用

近日iPhone五大都市迷思再受關注，其中一個是iPhone入水後放入一碗或一袋大米中「吸水抽乾」，生產商蘋果公司終於忍不住澄清。有科技迷稱，蘋果英文版網頁在2024年支援服務中提及這一迷思，除了叫用戶不要使用外部熱源來弄乾 iPhone，或將異物插入Lightning或USB-C接口，例如棉花棒或紙巾外，最新還提及不要將iPhone放入一袋米中，這樣做米的碎粒可能令iPhone損壞。

根據官網中文版，如要弄乾iPhone，將Lightning或USB-C 接口朝下，用手輕拍以排除多餘的水份。將裝置放在通風良好的乾燥環境。將裝置擺放在風扇前面，直接讓Lightning 或 USB-C接口吹涼風，或有助讓其更快乾。美媒今日美國(USA TODAY)就教大家，萬一手機入水中，先關掉電源，用毛巾抹乾機身，再輕拍機身各接口，拍出殘留的水。若可以，取出sim卡和電池，然後將包裝的吸濕劑連同手機放入真空盒內。