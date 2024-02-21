拆解都市迷思 蘋果：iPhone入水放入米缸無用

近日iPhone五大都市迷思再受關注，其中一個是iPhone入水後放入一碗或一袋大米中「吸水抽乾」，生產商蘋果公司終於忍不住澄清。有科技迷稱，蘋果英文版網頁在2024年支援服務中提及這一迷思，除了叫用戶不要使用外部熱源來弄乾 iPhone，或將異物插入Lightning或USB-C接口，例如棉花棒或紙巾外，最新還提及不要將iPhone放入一袋米中，這樣做米的碎粒可能令iPhone損壞。
根據官網中文版，如要弄乾iPhone，將Lightning或USB-C 接口朝下，用手輕拍以排除多餘的水份。將裝置放在通風良好的乾燥環境。將裝置擺放在風扇前面，直接讓Lightning 或 USB-C接口吹涼風，或有助讓其更快乾。美媒今日美國(USA TODAY)就教大家，萬一手機入水中，先關掉電源，用毛巾抹乾機身，再輕拍機身各接口，拍出殘留的水。若可以，取出sim卡和電池，然後將包裝的吸濕劑連同手機放入真空盒內。
iPhone都市迷思｜關掉Wi-Fi和藍牙可延長電池壽命
其他的iPhone都市迷思包括關掉Wi-Fi和藍牙可延長電池壽命，但專家指出如果不使用這些功能，那是不會耗電。反而將手機轉至飛行模式可慳電，因在此模式下應用程式不能使用不會消耗電力。
iPhone都市迷思｜開啟「私密瀏覽」隱藏IP地址和位置
英國《每日郵報》稱，坊間認為開啟「私密瀏覽」可隱藏IP地址和位置，第3方不會看見，但那是「不會的」。那只會隱藏瀏覽歷史，如果你接受瀏覽網頁使用cookie，可容許有關網頁接收你瀏覽習慣等資訊。
iPhone都市迷思｜關掉應用程式可省電
報道指關掉應用程式(app)不可以慳電，使用應用程式才會消耗電力，又開又關才會耗電。
iPhone都市迷思｜通宵叉電會損壞電池
有人說，通宵叉電會損壞電池，因為叉電過多。報道指，科技發展下現時的手機電池充滿100%電後不會再充電。但電池有一定的壽命會損耗，便需要更換。不過，通宵叉電雖不會損壞電池，但為了家居安全，長期充電有機會引致短路造成火警，大家勿在睡覺時通宵叉電。