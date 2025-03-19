拉斯維加斯5輛Tesla遭擲汽油彈起火 馬斯克擔心被暗殺(有片)

美國電動汽車Tesla老闆馬斯克率領政府效率部(DOGE)替總統特朗普政府削開支削部門，但其行徑卻惹不少人憤怒，全美各地有反馬斯克和反特朗普示威，連帶Tesla也成目標，示威者呼籲民眾罷買。賭城拉斯維加斯一個Tesla銷售中心周二有人向汽車擲汽油彈，造成5輛Tesla燒毀。事後馬斯克受訪稱擔心遭暗殺，也憂連累Tesla的銷售商。特朗普指Tesla遭縱火是「本土恐怖主義」。

特朗普：Tesla遭縱火等同恐怖主義行為

聯邦調查局(FBI)的反恐怖主義部門已介入上述Tesla車輛遭縱火調查，警方稱有兩輛汽車完全燒毀，另有3輛受損毀。畫面可見放火者全身黑衣，其中一輛汽車冒出火焰愈燒愈烈，銷售中心門上則噴上「resist(抵抗)」字眼。據悉，施襲者又向著火車輛開了3槍。特朗普在霍士新聞的訪問中被問及Tesla汽車遭縱火是否本土恐怖主義行為，他答「我認為是。」司法部長更警告會全力緝拿針對Tesla及其銷售商的兇徒，有指當局將以最少監禁5年的罪名提出起訴。