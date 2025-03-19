拉斯維加斯5輛Tesla遭擲汽油彈起火 馬斯克擔心被暗殺(有片)

美國電動汽車Tesla老闆馬斯克率領政府效率部(DOGE)替總統特朗普政府削開支削部門，但其行徑卻惹不少人憤怒，全美各地有反馬斯克和反特朗普示威，連帶Tesla也成目標，示威者呼籲民眾罷買。賭城拉斯維加斯一個Tesla銷售中心周二有人向汽車擲汽油彈，造成5輛Tesla燒毀。事後馬斯克受訪稱擔心遭暗殺，也憂連累Tesla的銷售商。特朗普指Tesla遭縱火是「本土恐怖主義」。
特朗普：Tesla遭縱火等同恐怖主義行為
聯邦調查局(FBI)的反恐怖主義部門已介入上述Tesla車輛遭縱火調查，警方稱有兩輛汽車完全燒毀，另有3輛受損毀。畫面可見放火者全身黑衣，其中一輛汽車冒出火焰愈燒愈烈，銷售中心門上則噴上「resist(抵抗)」字眼。據悉，施襲者又向著火車輛開了3槍。特朗普在霍士新聞的訪問中被問及Tesla汽車遭縱火是否本土恐怖主義行為，他答「我認為是。」司法部長更警告會全力緝拿針對Tesla及其銷售商的兇徒，有指當局將以最少監禁5年的罪名提出起訴。
馬斯克周二晚接受霍士新聞訪問時則稱，因為他削減政府浪費開支和資助詐騙，招致某些人想殺死他，「他們想殺我，因為我正阻止他們的詐騙；他們想傷害Tesla，因為我們正阻止政府內可怕的浪費和貪污。我猜測他們是壞人，壞人幹壞事」。馬斯克又重提許多保守派議員的說法，聲稱有左翼組織策劃針對Tesla和銷售商的示威及襲擊。他強調Tesla是和平的公司，從未做過傷害人的事情，他也從來沒有害過人，只做有建設性的事。
Tesla美歐銷售均跌 德國最嚴重
有Tesla美國車主稱，他們買Tesla時只因它性能好，馬斯克還沒有那麼「出名」，現在卻受無妄之災。也有人說自己的Tesla突然遭人鎖車。因馬斯克的政治表態，Tesla在美歐的銷售均下跌，其股價更從去年12月中高峰時下跌超過53%，估計太空技術探索公司SpaceX的市值現已取代Tesla，成為馬斯克最有價值的資產。
報道指，Tesla在美國1月銷售額較前一年下跌11%，歐洲銷售更是插水。3月公布的數據顯示，按年計在荷蘭跌了24%、瑞典42%、挪威和丹麥均是48%、法國45%、意大利55%，西班牙和葡萄牙則分別10%和53%。馬斯克在特朗普就任宣誓活動上擺出類似納粹手勢惹德國人反感，又在德國議會選舉中力撐當地極右政黨另類選擇黨，Tesla於2月在德國的銷售較去年斷崖式下挫76%。