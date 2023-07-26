拍片放閃｜鐵騎男多次轉頭向女友索吻終炒車　從此天人永隔(有片)

哥倫比亞近期發生一宗致命交通意外，導致一對情侶天人永隔。原因懷疑不僅因為他們沒有配戴安全帽、在行車時以手機拍攝阻擋駕駛者視線，駕駛者多次回頭跟身後女友聊天甚至索吻，均可能是這宗不幸的交通意外成因。

綜合報道，事件發生於賽薩爾省一條農村路上，女子Liliana Macea Beltrán當時乘搭男友駕駛的電單車，她舉著手機錄影，不住記錄著兩人的甜蜜的時光，還不忘大曬恩愛。至於負責駕駛的男友的視線，卻多次追著鏡頭，而非專注前方路面狀況，更一度轉頭向女友索吻。