熱門搜尋:
杜蘇芮 動漫節2023 圍方 銀色債券 C觀點 消費券2023 網上熱話 居屋2023 免費機票 港元定存2023 日本旅遊 Ray Online 二手樓
返回
國際
2023-07-26 16:55:00

拍片放閃｜鐵騎男多次轉頭向女友索吻終炒車　從此天人永隔(有片)

分享：
鐵騎男多次轉頭向女友索吻終炒車，從此天人永隔。(X)

鐵騎男多次轉頭向女友索吻終炒車，從此天人永隔。(X)

哥倫比亞近期發生一宗致命交通意外，導致一對情侶天人永隔。原因懷疑不僅因為他們沒有配戴安全帽、在行車時以手機拍攝阻擋駕駛者視線，駕駛者多次回頭跟身後女友聊天甚至索吻，均可能是這宗不幸的交通意外成因。

綜合報道，事件發生於賽薩爾省一條農村路上，女子Liliana Macea Beltrán當時乘搭男友駕駛的電單車，她舉著手機錄影，不住記錄著兩人的甜蜜的時光，還不忘大曬恩愛。至於負責駕駛的男友的視線，卻多次追著鏡頭，而非專注前方路面狀況，更一度轉頭向女友索吻。

負責駕駛的男友一度轉頭向女友索吻。(X) 男友的視線，卻多次追著鏡頭，而非專注前方路面狀況。(X) 女子舉著手機錄影，不住記錄著兩人的甜蜜的時光。(X) 男友的視線，卻多次追著鏡頭，而非專注前方路面狀況。(X)

情侶雙雙拋飛 一死一傷

這對情侶就這樣來回幾次後，男友才剛把頭轉回看向路況，車輛就失控發生偏移，導致兩人雙雙拋飛、錄影的手機也因此被甩到一旁， Liliana最終因為傷勢過重當場身亡，男友則被送院救治，二人從此天人永隔。當地警方正調查事件成因。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受