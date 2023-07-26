拍片放閃｜鐵騎男多次轉頭向女友索吻終炒車　從此天人永隔(有片)

哥倫比亞近期發生一宗致命交通意外，導致一對情侶天人永隔。原因懷疑不僅因為他們沒有配戴安全帽、在行車時以手機拍攝阻擋駕駛者視線，駕駛者多次回頭跟身後女友聊天甚至索吻，均可能是這宗不幸的交通意外成因。
綜合報道，事件發生於賽薩爾省一條農村路上，女子Liliana Macea Beltrán當時乘搭男友駕駛的電單車，她舉著手機錄影，不住記錄著兩人的甜蜜的時光，還不忘大曬恩愛。至於負責駕駛的男友的視線，卻多次追著鏡頭，而非專注前方路面狀況，更一度轉頭向女友索吻。
情侶雙雙拋飛 一死一傷
這對情侶就這樣來回幾次後，男友才剛把頭轉回看向路況，車輛就失控發生偏移，導致兩人雙雙拋飛、錄影的手機也因此被甩到一旁， Liliana最終因為傷勢過重當場身亡，男友則被送院救治，二人從此天人永隔。當地警方正調查事件成因。
#Colombia • Una joven mujer identificada como Liliana Paola Macías Beltrán, perdió la vida en un accidente de tránsito en la zona rural del municipio de Codazzi, Cesar, cuándo se desplazaba en una motocicleta junto a su pareja sentimental. pic.twitter.com/JSiztJW706— Randy Correa (@RandyCorreaVE) July 24, 2023