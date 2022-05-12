拍賣史上最大228卡白鑽 2190萬美元成交未能打破最高價紀錄

有「巨石」(The Rock)之稱、重228.31卡的白鑽周三在瑞士日內瓦拍賣，以2,190萬美元(約1.7億港元)成交。這是拍賣史上出售的最大白鑽，但未能打破同類鑽石的最高成交價紀錄。

佳士得(Christie’s)在日內瓦拍賣這顆比高爾夫球還大的梨形白鑽。一顆163.41卡的白鑽2017年在日內瓦拍出3,370萬美元(約2.6億港元)天價，外界曾對「巨石」有機會打破這項世界紀錄寄予厚望。

完美對稱的「巨石」由北美一名持有人出售，一名私人收藏家周三透過電話投得。佳士得珠寶部國際主管卡達基亞(Rahul Kadakia)在奢華的貝爾格四季酒店(Hotel des Bergues)敲下拍賣槌時，掌聲雷動。