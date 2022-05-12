拍賣史上最大228卡白鑽 2190萬美元成交未能打破最高價紀錄

有「巨石」(The Rock)之稱、重228.31卡的白鑽周三在瑞士日內瓦拍賣，以2,190萬美元(約1.7億港元)成交。這是拍賣史上出售的最大白鑽，但未能打破同類鑽石的最高成交價紀錄。
佳士得(Christie’s)在日內瓦拍賣這顆比高爾夫球還大的梨形白鑽。一顆163.41卡的白鑽2017年在日內瓦拍出3,370萬美元(約2.6億港元)天價，外界曾對「巨石」有機會打破這項世界紀錄寄予厚望。
完美對稱的「巨石」由北美一名持有人出售，一名私人收藏家周三透過電話投得。佳士得珠寶部國際主管卡達基亞(Rahul Kadakia)在奢華的貝爾格四季酒店(Hotel des Bergues)敲下拍賣槌時，掌聲雷動。
20年前在南非開採
白鑽顏色等級分為D(無色)至Z(淺黃)，卡達基亞表示，儘管未能打破成交價紀錄，「巨石」還是刷新了G色等級白鑽每卡拍賣價的世界紀錄。
日內瓦佳士得拍賣行珠寶部負責人福西特(Max Fawcett)指出，與「巨石」大小和質量相似的鑽石屈指可數。這顆20多年前在南非開採並打磨的巨鑽曾在杜拜、台北和紐約等地巡迴展出。
此外，與「巨石」一同拍賣的另一顆鑽石也引人注目。這顆枕形切割艷彩黃鑽名為「紅十字」(The Red Cross)，重205.07卡，以1,430萬美元(約1.1億港元)成交，高於估價。