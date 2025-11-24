拍賣已故母親珍藏首期《超人》漫畫　3兄弟獲得逾7000萬元

美國加洲一個家庭在整理遺物時，意外找到全球漫畫界的傳奇寶物——1939 年出版的《超人》(Superman)第一期。當年售價不到1美元的漫畫，經過86年，被拍行鑑定被評為「史上保存最完美的版本」，並於上周四(20 日)以912萬美元(約7,098萬港元)的天價成交，打破全球漫畫拍賣紀錄，成為史上最昂貴的漫畫。

綜合報道，放出漫畫拍賣的是加州北部的一家3兄弟，他們去年整理已故母親遺物時，發現大量被舊報紙包裹的舊漫畫，包括多期早期的《動作漫畫》(Action Comics)。母親生前就表示收藏過珍貴漫畫，但家人直到翻箱倒櫃時親眼所見。最受注目的就是今次這本狀態近乎完美的《超人》第一期。拍賣行Heritage Auctions指出，這漫畫是DC Comics當年首批印製的50萬冊之一，開啟《超人》獨立刊物的時代。