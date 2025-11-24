拍賣已故母親珍藏首期《超人》漫畫　3兄弟獲得逾7000萬元

美國加洲一個家庭在整理遺物時，意外找到全球漫畫界的傳奇寶物——1939 年出版的《超人》(Superman)第一期。當年售價不到1美元的漫畫，經過86年，被拍行鑑定被評為「史上保存最完美的版本」，並於上周四(20 日)以912萬美元(約7,098萬港元)的天價成交，打破全球漫畫拍賣紀錄，成為史上最昂貴的漫畫。
綜合報道，放出漫畫拍賣的是加州北部的一家3兄弟，他們去年整理已故母親遺物時，發現大量被舊報紙包裹的舊漫畫，包括多期早期的《動作漫畫》(Action Comics)。母親生前就表示收藏過珍貴漫畫，但家人直到翻箱倒櫃時親眼所見。最受注目的就是今次這本狀態近乎完美的《超人》第一期。拍賣行Heritage Auctions指出，這漫畫是DC Comics當年首批印製的50萬冊之一，開啟《超人》獨立刊物的時代。
刷新最昂貴的漫畫拍賣紀錄
在此次拍賣前，最昂貴的漫畫紀錄由 1938 年首次登場《超人》的《動作漫畫》第1冊保持，該書亦由同一家拍賣行於去年以600萬美元(約4,670萬港元)售出。此次《超人》第一期刷新紀錄，再度證明超人系列不僅是全球最具影響力的IP，也是不少收藏家心中的「終極夢幻逸品」，再次奠定超人「全球最具價值漫畫角色」的地位。