拒絕收回高市涉台言論 日官員訪華無成果

日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰訪問中國，試圖為中日緊張關係降溫，昨在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行司局長級磋商。日媒引述外務省消息人士稱，中方要求日本收回首相高市早苗的涉台灣言論，但日方拒絕，未能化解中日緊張關係。外交部發言人毛寧昨回答記者提問時重申，日方必須立即收回錯誤言論。高市涉台言論引發的中日外交爭拗，已影響雙方官方和民間交流、旅遊業、教育和娛樂業。

外交部發言人毛寧昨在例行記者會稱，在磋商中，中方就高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，指出高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。