拒談判 加固封鎖邊境設施 平壤首證修憲列南韓「敵對國家」

北韓官媒周四首次證實已修憲將南韓定性為「敵對國家」，又指兩天前炸毀連接南韓的公路和鐵路，是因應韓方嚴重挑釁所採取符合憲法的行動，將繼續加固封鎖南部邊境的設施。南韓譴責北韓修憲是反統一、反國家行為，背叛兩韓民眾的統一願望，又警告平壤拿朝鮮半島安全冒險，只會自我毀滅。有評論指，事件表明金正恩無意與南韓談判。

朝中社報道，人民軍以爆破方式完全封閉江原道高城郡及開城市板門區一帶的公路，以及長60米的鐵路路段，完全切斷東部及西部地區連接南韓的路段，這是分階段徹底分離兩韓領土的行動。報道並引述國防部指，將繼續採取措施，永久加固已封閉的南部邊境，形容相關行動是按照將南韓列為「敵對國家」的憲法要求，以及因應敵對勢力的嚴重挑釁導致瀕臨戰爭邊緣，而採取的合法措施。

