拒談判 加固封鎖邊境設施 平壤首證修憲列南韓「敵對國家」

北韓官媒周四首次證實已修憲將南韓定性為「敵對國家」，又指兩天前炸毀連接南韓的公路和鐵路，是因應韓方嚴重挑釁所採取符合憲法的行動，將繼續加固封鎖南部邊境的設施。南韓譴責北韓修憲是反統一、反國家行為，背叛兩韓民眾的統一願望，又警告平壤拿朝鮮半島安全冒險，只會自我毀滅。有評論指，事件表明金正恩無意與南韓談判。
朝中社報道，人民軍以爆破方式完全封閉江原道高城郡及開城市板門區一帶的公路，以及長60米的鐵路路段，完全切斷東部及西部地區連接南韓的路段，這是分階段徹底分離兩韓領土的行動。報道並引述國防部指，將繼續採取措施，永久加固已封閉的南部邊境，形容相關行動是按照將南韓列為「敵對國家」的憲法要求，以及因應敵對勢力的嚴重挑釁導致瀕臨戰爭邊緣，而採取的合法措施。
金正恩年初提修憲
領袖金正恩今年1月提出修憲，將南韓列為「第一敵對國」並刪除「和平統一」等字眼。這項命令讓許多觀察家感震驚，因為這似乎打破北韓前幾任領導人長年的夢想，即按照北韓條件和平統一朝鮮半島。南韓媒體指，這是北韓官媒首次表明已通過修憲，把南韓定性為敵對國家。外界預期北韓最高人民會議本月初舉行會議後會公布修憲，但會後朝中社的報道卻未提及。北韓人民軍總參謀部隨後發聲明，以「第一敵對國」和「不變主敵」形容南韓，並宣布永久切斷及封鎖接壤南韓邊境。
釮分析：平壤藉破壞傳訊息
分析指，北韓素有藉破壞境內設施傳達政治訊息的紀錄，這些邊境道路已關閉多年，摧毀行動傳達清楚訊息，表明金正恩不打算與南韓談判。而北韓或正尋求沿邊境建立更多實體屏障，炸毀道路可能是「準備工作」。專家認為，完全切斷與南韓聯繫，金正恩目的可能是削弱南韓在核談判僵局的發言權，尋求直接和美國打交道。金正恩或許也希望降低南韓文化影響力，並鞏固金氏家族對人民的統治。