拒證實專家曾否八度到訪 白宮發言人︰拜登無柏金遜

81歲的美國總統拜登於首場總統選舉電視辯論表現差勁，引起外界質疑他應否繼續參選。較早前有美媒指有柏金遜症權威專家，曾8次到訪白宮，再度加深外界對拜登健康的憂慮。白宮發言人回應報道時，強調拜登沒有接受柏金遜症的相關治療，並稱拜登曾經3次見神經科醫生，但只是作年度體檢。
拜登過去已曾多次被發現在公開場合發呆、行為動作怪異及口誤失言，不斷加深外界對其健康的關注，上月的電視辯論成為要求他退選的導火線。美媒日前翻查白宮訪客紀錄後，披露著名柏金遜症專家坎納德(Kevin Cannard)，去年8月起曾8次到訪白宮，其中一次是於今年1月跟白宮醫生奧康納(Kevin O’Connor)會面，令人關注拜登是否患上柏金遜症。
拜登曾3次見神經科醫生
白宮發言人尚皮埃爾出席記者會時多次被追問有關報道，她以保安及保障訪客私隱為由，拒絕證實坎納德是否曾經多次到訪白宮，只強調拜登沒有接受柏金遜症的相關治療。她表示拜登曾3次會見神經科醫生，但均與年度體檢有關，而醫生評估後亦認為拜登毋須接受認知測試。
多一名議員公開促退選
拜登周一去信國會民主黨議員表明會按選民授權繼續參選，呼籲黨人團結；他並在MSNBC的電話訪問中，指自己在黨內的支持度仍是最高，不會退選，據報他之後亦致電部分金主重複這番說話。但在拜登發信後數小時，眾議院軍事委員會的民主黨領袖史密斯(Adam Smith)即發聲明要求他退選，是第6名公開叫他退選的議員。