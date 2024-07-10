拒證實專家曾否八度到訪 白宮發言人︰拜登無柏金遜

81歲的美國總統拜登於首場總統選舉電視辯論表現差勁，引起外界質疑他應否繼續參選。較早前有美媒指有柏金遜症權威專家，曾8次到訪白宮，再度加深外界對拜登健康的憂慮。白宮發言人回應報道時，強調拜登沒有接受柏金遜症的相關治療，並稱拜登曾經3次見神經科醫生，但只是作年度體檢。

拜登過去已曾多次被發現在公開場合發呆、行為動作怪異及口誤失言，不斷加深外界對其健康的關注，上月的電視辯論成為要求他退選的導火線。美媒日前翻查白宮訪客紀錄後，披露著名柏金遜症專家坎納德(Kevin Cannard)，去年8月起曾8次到訪白宮，其中一次是於今年1月跟白宮醫生奧康納(Kevin O’Connor)會面，令人關注拜登是否患上柏金遜症。