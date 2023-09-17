拒遵尼日爾軍政府驅逐令　馬克龍：法國大使「被扣為人質」吃軍糧果腹

記者陳怡伶／綜合報道

西非國家尼日爾7月底發生政變，軍方要求法國駐尼日爾大使伊泰（Sylvain Itte）在48小時內離境遭到拒絕。法國總統馬克龍15日表示，大使等外交官被扣為人質，並被阻止運送食物進入使館，只能靠軍糧果腹。

綜合《半島電視台》與《CNN》報道，馬克龍15日訪問科多爾省（Côte D’Or）時稱：「就在我們說話的同時，我們的大使和外交官實際上被扣押在大使館」。馬克龍還說：「大使不能外出，因為他被列為不受歡迎人物，而且也被禁止提供食物」。

強調「不承認軍政府的權威」

但被問及是否召回大使時，馬克龍強調：「我將完成任何與巴祖姆總統（Mohamed Bazoum）達成共識的事情，因為他是合法政權，而我每天都與他交談」。

法國外長科隆納（Catherine Colonna）稱：「大使仍在執行工作，我可以證實。他有他的人脈和團隊，很有用處。」她強調：「只要我們要伊泰繼續留在尼日爾，他就會繼續留在那裏。」至於何時可以返國，要看馬克龍的決定。

尼日爾軍方7月26日發動政變奪權，軟禁總統巴祖姆，要求前殖民母國法國撤軍，8月底下令法國大使伊泰離開尼日爾，隨後撤銷簽證，並指示警察執行命令。不過，法國拒絕接受要求，並強調「不承認軍政府的權威」。